洛阳开展“精准防贫保险”等工作 为贫困群众筑起风险防护网

再过不久，伊川县白元镇的贫困学子邢依然将开启期待已久的大学生活。此前在拿到大学录取通知书时，一家人却是喜忧参半。因为开学报到的学费、生活费加上置办生活用品，对全家来说是一笔不小的开支。不过，让人出乎意料的是，中国人保财险洛阳分公司送来了一笔2000元“精准防贫保险”助学金，解了燃眉之急。

再过不久，伊川县白元镇的贫困学子邢依然将开启期待已久的大学生活。此前在拿到大学录取通知书时，一家人却是喜忧参半。因为开学报到的学费、生活费加上置办生活用品，对全家来说是一笔不小的开支。不过，让人出乎意料的是，中国人保财险洛阳分公司送来了一笔2000元“精准防贫保险”助学金，解了燃眉之急。

前段时间，白沙镇下磨村的孙朋辉生的一场大病，让刚刚摆脱贫困的家庭又几乎回到了贫困的边缘。没过多久，在当地扶贫部门的帮助下，孙朋辉得到了保险公司赔付的7000元医疗保费，极大地减轻了生活负担，缓解了心理压力。

不仅仅是邢依然、孙朋辉，今年以来，全市因学、因病、因灾、因意外事故面临返贫风险而得到“精准防贫保险”救助的困难群众有2487人，累计获得保险公司理赔金额504.48万元。

“脱贫攻坚战打响以来，全市累计减贫47.4万人，贫困发生率下降至2019年年底的0.5%。当前，决战决胜进入总攻时刻，防止返贫和继续攻坚同样重要。”市扶贫办相关负责人表示。

一方面，巩固脱贫压力较大，一些脱贫户收入不稳定，稍有风吹草动，就可能重新返贫。另一方面，全市剩余2.5万未脱贫人口中，特殊贫困群体占比较高，脱贫难度大。此外，还有部分边缘户虽然不在建档立卡范围之内，但家庭收入处于贫困线边缘，抗风险能力低，生活也经不起大的波澜。

“也就是说，有返贫风险的建档立卡贫困人口、未脱贫人口、有致贫风险的非贫低收入人口，这三类对象是打赢脱贫攻坚战必须啃下的‘硬骨头’。”该负责人解释。

对此，我市在全面落实各项脱贫攻坚政策的基础上，创新推出“精准防贫保险”，为困难群众在脱贫路上“遮风挡雨”。

根据我市“精准防贫保险”工作方案，全市按农业人口的2%框定了8.7万投保对象，以每人每年100元标准，由县级自筹资金向保险公司参保。在险种设计上，“精准防贫保险”采取因病理赔、因学理赔、因灾理赔、因意外事故理赔和脱贫救助“4+1”理赔模式，全面解除困难群众致贫、返贫的后顾之忧。

此外,“精准防贫保险”明确规定，不保懒、不保坏、不保恶、不保假，坚决杜绝“花钱买脱贫”等违规问题发生。为了最大限度发挥投保资金效益，我市“精准防贫保险”赔付率设置为总保费的90%至110%。当赔付率低于90%时,结余部分用于下一个保险周期保费或与扶贫部门商定用于扶贫公益事业；当赔付率超过110%时，由县级筹集资金追加保费，确保理赔不断档。

“‘精准防贫保险’是我市精准扶贫机制的一大创新，为贫困群众筑起风险防护网。”该负责人表示，下一步，扶贫系统将进一步优化申报理赔程序，做到应保尽保、应赔尽赔、应助尽助，切实把保险扶贫惠民工程办到困难群众心坎上。

不止于“精准防贫保险”，近年，我市注重发挥保险扶贫作用，还探索建立了建档立卡贫困人口医疗再保险制度，最大限度地减轻贫困人口医疗负担，切实解决因病致贫、因病返贫问题。各地也因地制宜推出了多层次的贫困人口人身意外伤害险、农业保险等，真正筑牢精准脱贫保障线。（记者 白云飞 通讯员 徐西金）