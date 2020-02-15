黄河文化与二程理学高层论坛在洛阳嵩县举办

24日至26日，作为2020洛阳河洛文化旅游节的专项活动之一，由省社科联、中国实学研究会主办的黄河文化与二程理学高层论坛在嵩县举办。

24日至26日，作为2020洛阳河洛文化旅游节的专项活动之一，由省社科联、中国实学研究会主办的黄河文化与二程理学高层论坛在嵩县举办。

省社科联党组书记、主席李庚香，北京大学哲学与文化研究所所长李中华，中国社会科学院哲学研究所研究员李存山等高校和研究机构的百余名专家学者，就黄河文化与二程理学的渊源和新时代内涵进行了深入研讨，并考察了二程故里、黄庄乡三合村手绘小镇等嵩县传承文化项目。

与会专家一致认为，深入挖掘黄河文化的思想内涵和二程理学的历史地位与时代价值，凝聚起河南传统文化的优势资源，是当前中原学界义不容辞的责任。作为理学圣地，嵩县要着力打造文化主地标，大力实施二程故里提升及南陆浑古城保护、伊尹文化传承、河南大学抗战办学纪念馆建设等九大黄河文化项目建设，深入挖掘二程文化的时代价值。

活动期间，省社科联与嵩县签订传承黄河文化战略合作协议，黄河文化与二程理学研究中心揭牌。（记者 李冰 通讯员 王世光 王宁博）