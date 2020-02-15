顶尖专家来洛 建言产业发展

在昨日举行的大连理工大学洛阳研究院项目签约仪式暨产业高质量发展论坛上，中国科学院院士、大连理工大学化工学院院长彭孝军和大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室主任李刚做了专题报告，两位专家分别在精细化工产业发展、工业装备结构优化等方面分享经验，为我市推动产业高质量发展开阔了视野、拓展了思路。

彭孝军

在昨日举行的大连理工大学洛阳研究院项目签约仪式暨产业高质量发展论坛上，中国科学院院士、大连理工大学化工学院院长彭孝军和大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室主任李刚做了专题报告，两位专家分别在精细化工产业发展、工业装备结构优化等方面分享经验，为我市推动产业高质量发展开阔了视野、拓展了思路。

“精细化工是石油和化学工业的深加工产业，是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一。”彭孝军说，精细化工产业涉及医药、催化剂、生物化工制品、感光材料、有机颜料等许多领域，与生物医药、新材料、健康等产业密切相关，是国民经济的重要领域之一。

在彭孝军看来，精细化工不仅是化工领域的问题，而且深入影响国民经济的各个领域，国家高端制造业重点领域几乎都与精细化工密切相关。从行业发展来看，精细化工生产的多为技术新、品种替换快、技术专一性强、工艺精细的化学品，产品种类多，技术含量高，辐射面广。近年，我国精细化工产品占化工行业产品的百分比大幅提升，但与发达国家相比还有一定差距，仍有很大发展空间。

彭孝军认为，今后应大力发展精细化工2.0，从而加快精细化工产业转型升级。精细化工2.0的含义包括两个层面：一是产品的功能强化，包括实现智能识别与自动执行、多尺度组合与器件化；二是发展洁净、高效工艺。发展精细化工2.0的核心在于创新，要针对市场需求，根据理论设计，结合化学方法及化工过程，最终实现产品和工艺的创新。

李刚

“工业装备结构优化带给产业发展的好处是多方面的，可节约材料和能源消耗，减少环境污染等。”李刚说，近年，随着航空航天、装备制造、汽车工业等领域的迅猛发展，装备结构正朝着高可靠性、高效率、低成本等方向发展，工业装备结构需要不断优化升级。

近年，李刚带领团队面向国家重大需求，在先进材料性能与结构一体化及成型工艺力学、重大工程结构的全寿命性能设计、航空航天装备结构的轻量化设计等方面开展了系统化的研究，解决了一批重要装备和工程设计中的关键力学问题。

两位专家表示，作为老工业基地，洛阳拥有良好的产业基础，在推动产业转型升级阶段，要进一步冲击高端，整合大平台，着力打造大的产业集群，不断提升创新意识，引进高端人才团队，着力打通产业链条，真正产生集聚效应，实现产业高质量发展。（记者 戚帅华 通讯员 韩东/文 记者 刘冰/图）