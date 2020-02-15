百名专家学者洛阳嵩县论“道”说“理”

24日至26日，作为2020洛阳河洛文化旅游节的专项活动之一，黄河文化与二程理学高层论坛在洛阳嵩县举办，来自河南省社科联、中国实学研究会、中国社会科学院、北京大学、郑州大学等高校和研究机构的专家、学者百余人齐聚陆浑湖畔，在二程故里论“道”说“理”，探究黄河文化与二程理学渊源和新时代内涵。

24日至26日，作为2020洛阳河洛文化旅游节的专项活动之一，黄河文化与二程理学高层论坛在洛阳嵩县举办，来自河南省社科联、中国实学研究会、中国社会科学院、北京大学、郑州大学等高校和研究机构的专家、学者百余人齐聚陆浑湖畔，在二程故里论“道”说“理”，探究黄河文化与二程理学渊源和新时代内涵。

黄河文化与二程理学高层论坛由河南省社科联、中国实学研究会主办，嵩县县委、县政府，洛阳市社科联承办。

活动期间，与会专家就黄河文化与二程理学的渊源及关系等课题进行了深入研讨，并考察了二程故里、黄庄乡三合村手绘小镇等嵩县传承文化项目。省社科联与嵩县签订传承黄河文化战略合作协议，并为黄河文化与二程理学研究中心揭牌。

与会专家一致认为，深入挖掘黄河文化的思想内涵和二程理学的历史地位与时代价值，凝聚起河南传统文化的优势资源，建构起完整的足以展现中原历史文化特质和优势的中原学谱系，是当前中原学界义不容辞的责任。

作为理学圣地，嵩县着力打造文化主地标，大力实施二程故里提升及南陆浑古城保护、伊尹文化传承、河南大学抗战办学纪念馆建设、万氏故居及万氏佳城修缮、车村镇革命文物保护利用、旧县前河交通水利工程保护利用、陆浑水库纪念馆建设、大禹文化公园建设、陆浑国家湿地公园文化提升九大黄河文化项目建设，挖掘二程文化的时代价值，讲好嵩县历史文化故事。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王世光 王宁博 文/图）