央视《直播黄河》特别节目将走进洛阳

为反映黄河的生态之美，发展之变，中央广播电视总台联合黄河流域九省区推出大型融媒体特别节目《直播黄河》，全方位、多角度展示黄河生态治理的成就，多视角报道黄河两岸高质量发展的生动实践。

为反映黄河的生态之美，发展之变，中央广播电视总台联合黄河流域九省区推出大型融媒体特别节目《直播黄河》，全方位、多角度展示黄河生态治理的成就，多视角报道黄河两岸高质量发展的生动实践。9月27日，《直播黄河》特别节目将走进洛阳，敬请关注。

央视新闻频道(CCTV-13)直播时间：上午10：00—11：00。

新媒体(央视新闻客户端、央视新闻官方微博)直播时间：上午9：00--12：00。

(洛报融媒记者李三旺)