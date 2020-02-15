央视《直播黄河》特别节目将走进洛阳

为反映黄河的生态之美，发展之变，中央广播电视总台联合黄河流域九省区推出大型融媒体特别节目《直播黄河》，全方位、多角度展示黄河生态治理的成就，多视角报道黄河两岸高质量发展的生动实践。
为反映黄河的生态之美，发展之变，中央广播电视总台联合黄河流域九省区推出大型融媒体特别节目《直播黄河》，全方位、多角度展示黄河生态治理的成就，多视角报道黄河两岸高质量发展的生动实践。9月27日，《直播黄河》特别节目将走进洛阳，敬请关注。
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(洛报融媒记者李三旺)
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