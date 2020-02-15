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全省首家 这位国内教育专家来洛建立工作室
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-26 20:34

　　今日，以北京师范大学教授楚江亭命名的名师工作室正式落户洛阳市洛龙区张衡街小学。

　　作为全省首家研究教育发展的名师工作室，该平台将以“新主体”教育理念为引领，助力洛阳打造专业化的优秀教师队伍，为洛阳教育改革和高质量发展提供实践经验。

　　今年56岁的楚江亭是洛阳人，目前是北京师范大学学校特色发展与实验研究中心主任，联合国教科文组织中方特聘专家、河南省人民政府教育顾问。作为国内知名教育专家，楚江亭主要研究领域涉及教育战略与学校规划、课程开发与教师教育等。

　　什么是“新主体”教育？“‘新主体’的‘新’不仅指的是新时代，更多的是新时代的人。”楚江亭教授在接受洛报融媒记者采访时表示，“新主体”教育不仅把受教育者——学生纳入教育主体，唤起受教育者的主体意向，同时也将教师和校长等作为主体，通过在三者间建立起平等、民主、合作的关系，进一步激发各个主体的自主性、能动性和创造性，提升素质教育水平。

　　据悉，该工作室将结合我市教育实际，把北师大的“新主体”教育模式引入张衡街小学，全面开展实验，探索总结教学经验并应用于实践当中。在推进中，将采取课堂教学与实践教学并重的方式，深入解读义务教育阶段小学新课程标准及相关教材的重点难点，提升课堂教学的质量与效率。在实践教学中，尝试引入“项目教学法”“走班制教学法”等新理念，为学生走出教室开展实践和创新营造外部条件，培养孩子们探究、分析问题的能力，实现德、智、体、美、劳全面发展。

　　（洛报融媒记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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