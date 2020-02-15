扮靓美丽洛阳城，你们辛苦了！

26日上午，由洛阳市创建办、洛阳市城市管理局主办的“文明洛阳我是行动者”——优秀城管环卫工作者表彰会在洛阳新区开元湖南侧广场举行，对80余名城市管理工作人员和环卫工作者进行表彰。

26日上午，由洛阳市创建办、洛阳市城市管理局主办的“文明洛阳我是行动者”——优秀城管环卫工作者表彰会在洛阳新区开元湖南侧广场举行，对80余名城市管理工作人员和环卫工作者进行表彰。

今年3月以来，洛阳市广大城市管理工作人员、环卫工作者在做好本职工作的同时，积极参与共享单车车辆整体摆放、路面畅通保障工作，确保城市环境干净、整洁、有序，助推洛阳文明城市创建水平全面提升。

洛阳市创建办相关负责人表示，下一步，他们将会同洛阳市城市管理局，着力提升城市精细化管理水平，为洛阳副中心城市建设贡献更大力量。

（洛报融媒记者 王子君 通讯员 马国利 文/图）