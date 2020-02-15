扮靓美丽洛阳城，你们辛苦了！

26日上午，由洛阳市创建办、洛阳市城市管理局主办的“文明洛阳我是行动者”——优秀城管环卫工作者表彰会在洛阳新区开元湖南侧广场举行，对80余名城市管理工作人员和环卫工作者进行表彰。
26日上午，由洛阳市创建办、洛阳市城市管理局主办的“文明洛阳我是行动者”——优秀城管环卫工作者表彰会在洛阳新区开元湖南侧广场举行，对80余名城市管理工作人员和环卫工作者进行表彰。
今年3月以来，洛阳市广大城市管理工作人员、环卫工作者在做好本职工作的同时，积极参与共享单车车辆整体摆放、路面畅通保障工作，确保城市环境干净、整洁、有序，助推洛阳文明城市创建水平全面提升。
洛阳市创建办相关负责人表示，下一步，他们将会同洛阳市城市管理局，着力提升城市精细化管理水平，为洛阳副中心城市建设贡献更大力量。
（洛报融媒记者 王子君 通讯员 马国利 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605