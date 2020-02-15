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10天投用五座立交 “洛阳速度”背后的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-26 18:43

　　今日，王城大道快速路瀍涧大道立交通车，成为继槐树湾立交、九都路李城桥立交、南山大道瀛洲路立交、望朝岭立交后，10天来洛阳投用的第5座立交，再次彰显了“洛阳速度”。

　　其实，每一次“洛阳速度”的背后，都离不开广大建设者一项接一项、一环套一环鏖战和攻坚。洛报融媒记者带您走进一些幕后故事。

　　9月15日傍晚，槐树湾立交通车在即，仍有5车绿化苗木未栽植、3000多平裸露地面未铺栽草皮、标线施划未完成、路灯安装未到位……工程指挥部一声令下，加派人手、全面突击，在通车前的最后10小时，上演了一场抢时间、拼速度、保节点的千人会战。

　　洛阳市住建局安排6名党组成员坚守一线，分片现场督导，项目不完不撤离。施工单位省安集团紧急从公司其他4个工地抽调500人紧急驰援，增员工人在1个多小时内全部到位。他们连夜突击安装100盏路灯、200余个道路标识牌，并完成围挡拆除、材料出场、桥面石材铺装、边角沥青摊铺、绿化栽植等其他扫尾任务。

　　次日一早，洛阳市民从一座干净整洁的立交上体会到了通行顺畅，这背后，是千余名建设者的一夜未眠。

　　南山大道瀛洲路互通立交，由北向南依次下穿郑西高铁、4516专用线、郑西高铁立折线、洛宜铁路、石油专用线5条既有铁路网，同时还要预留远期规划呼南高铁豫西通道、焦济洛城际铁路通道。这项工程的最大瓶颈，是在确保铁路运行安全前提下快速高效推进。

　　涉铁施工作业，需要向铁路部门申请封锁点，而这种时间点，有时甚至需要精确到分秒。面对既有线路架空、14孔框架桥、16板U型槽、5万土方挖运等工程量，建设单位在制定方案时几十易其稿，施工节点也都精确到几分几秒——铁路部门指令一下，车辆人员闻令而动，抓紧抢工；时间点一到，又必须立马停止施工，恢复铁路正常秩序……

　　这是靠这样的分秒必争，保障了路面、热力、电力、雨污水等重点环节过铁路施工逐一顺利完成，打破了涉铁项目工期较难控制的常态，实现了提前52天完工的涉铁施工记录。

　　王城大道快速路瀍涧大道立交，是洛阳市道北地区的重要交通节点，而且事关打通瀍涧大道东西向“堵点”，关注度极高。该立交现浇箱梁施工时正值酷暑，顶着室外30多摄氏度的高温，走进60多摄氏度的箱梁内就仿佛到了桑拿房，给建设者带来极大挑战。

　　在高温酷暑“烤验”下，为保通车时间节点，施工单位一方面在箱梁内加装了风机，还采取了机制冰块等措施，尽量为施工人员降低温度；另一方面追加投资，积极采用盘扣脚手架等新技术，为后续环节抢出了更多有效工期。

　　正是靠着这种进取、拼抢、攻坚的精神，洛阳能在10天来先后投用5座立交，广大城市建设者用辛苦指数跑出了城建惠民的“加速度”，也把洛阳城市建设的一张张美好蓝图变成了现实。

　　（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 姚献武 曹淼亮）
[ 责任编辑：潘亮]
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