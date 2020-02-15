洛阳这个地方办全国性书法展，可赏精品、与大家论道

“书法论剑”墨韵飘。今日，2019“中国书法·年展”暨首届千唐志斋唐楷高峰论坛在洛阳市新安县开幕。
“书法论剑”墨韵飘。今日，2019“中国书法·年展”暨首届千唐志斋唐楷高峰论坛在洛阳市新安县开幕。
此次活动受到中国书法家协会支持，由中国书法出版传媒集团、河南省文联主办，新安县人民政府等单位联合共同举办。
活动期间，全国楷书名家邀请展、全国楷书作品展、唐代楷书研究和当代楷书发展论坛、首届千唐志斋“蛰庐奖”颁奖晚会等6项活动也在新安县举办。现场除展出500余幅来自全国各地名家作品外，还将邀请20余名书法界知名专家，与书法爱好者围绕千唐志斋唐楷主题进行学术交流。
年展时间为9月26日至10月26日，各界人士可前往新安县职业教育中心、千唐志斋博物馆、张钫宅院等处观展。
(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 文/图)
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