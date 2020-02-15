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健步金秋，嗨爆洛阳！“建业凯旋·健步走”运动狂欢鸣枪开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-26 17:41

　　激情点燃九月，运动绽放风采。今日上午，“建业凯旋·健步走”运动狂欢在洛浦公园鸣枪开幕，三百余名健步爱好者个个步伐矫健，神采奕奕，迈步在金秋时节的洛河沿岸，边走边欣赏河边的自然美景，为洛阳增添一道靓丽的风景线。

　　最近的洛阳，秋高气爽，气温适宜，来一场酣畅淋漓的运动狂欢再适合不过，在洛浦公园来一场健步走之约，也成为广大运动爱好者们最期待的一件事。自“建业凯旋·健步走”运动狂欢活动报名通道开启以来，就收到了广大网友的踊跃报名和积极参与，参赛名额被一抢而空。

　　今日上午8时，三百余名健步爱好者在洛浦公园左掖门广场早早集合，蓄势待发。随着发令声响，“建业凯旋·健步走”运动狂欢正式开走，健步走队伍沿着洛浦公园开启了一场趣味十足的行走之旅。

　　洛浦公园林丰草绿，健步行走于此处的洛河沿岸，令人神清气爽、心旷神怡。在金秋的时节里，健步爱好者们精神抖擞，迈着整齐的步伐，喊着嘹亮的口号，以洛浦公园左掖门广场为起点，途经洛神公园、瀍河朱樱等地并折返回起点，全程共计健步6公里，把绽放的笑容、携手的鼓励、欢畅的汗水一并挥洒，展现出活力四射的古都新面貌，也表现着洛阳人健康快乐的美好生活状态。

　　乘风破浪，嗨爆洛阳！本届“建业凯旋·健步走”运动狂欢活动由洛阳网主办，洛阳建业凯旋广场提供支持，滔搏运动提供赞助。在所有健步爱好者抵达终点后，所有参赛者都领取了洛阳建业凯旋广场和滔搏运动提供的运动营养礼包，并进行了幸运大抽奖。奖品共设一等奖1名，礼品为价值799元烤箱；二等奖2名，礼品为价值359元颈部按摩椅；三等奖5名，礼品为价值159元网红化妆盒；参与奖10名，礼品为价值70元成龙影城电影票。

　　一位健步爱好者说：“今后要多多参与到健步走活动中来，培养健康的生活方式，以饱满的精神面貌面对美好的生活，走出健康，走出快乐！”(洛阳网记者 李珂尧)
[ 责任编辑：潘亮]
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