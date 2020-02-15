洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“时代楷模”陈俊武院士在北京用空闲时间干了一件事……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-26 16:12

　　几天前，北京，国家图书馆来了一位鲐背老人。

　　他在书架前驻足良久，微微佝偻着身体仔细挑选着各种文献书籍，中文的、英文的、日文的......

　　随后，他拿起精心挑选的书籍，缓步来到桌前就座，如饥似渴地翻阅起来。

　　这一幕，成为图书馆里最独特的风景。

　　他，就是“时代楷模”、中国科学院资深院士、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武。

　　这是陈院士利用在京参加中国石化第三届科技委第八次全体会议和院士座谈活动的间隙，专门抽出时间到心心念念的国家图书馆查阅资料。

　　在工作人员的指引下，陈院士一边询问一边自学，通过电脑检索到了自己想要查阅的书目，很多是全英的石油刊物。

　　当日，工作人员还为陈院士办理了一张电子阅读卡，实现远程访问国家图书馆资源，了解学术新动态，让他格外欣喜。

　　在图书馆，陈院士活到老、学到老的精神引来了周围人的啧啧赞叹。

　　陈院士说，我现在身体和思维还可以，有生之年，还要继续和大家一起努力，为党和国家尽一些绵薄之力！

　　致敬“时代楷模”！

　　祝福陈俊武院士！（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 郭彦民 刘倩 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • “洛阳速度”！10天内第五座立交投用 ...
  • 2020洛阳关林朝圣大典开幕
  • 全面升级！这个中秋，洛阳传来最新消...
  • 为央视秋晚在洛录制点赞 热帖持续在网...
  • 洛阳将建印尼产品馆，买咖啡、香料、...
  • 老城区西南隅街道：载歌载舞迎“双节”
  • @洛阳人，来机器人展会感受智能制造的...
  • 双节假期将至 洛阳高速交警贴心准备出...
  • 在劳动中成长 洛阳这个学校开设了劳动课
  • 汝阳县三屯镇丁沟村：文化扶贫到村头
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月24日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    免费！9月25日至10月25...
    美丽洛河新画卷
    传统面塑艺术将添彩洛...
    加快综合治理 瀍河美...
    精彩热帖

    我们是筑路人

    荷影

    全民健步走邀您报名

    秋菊芬芳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605