“时代楷模”陈俊武院士在北京用空闲时间干了一件事……

几天前，北京，国家图书馆来了一位鲐背老人。他在书架前驻足良久，微微佝偻着身体仔细挑选着各种文献书籍，中文的、英文的、日文的......随后，他拿起精心挑选的书籍，缓步来到桌前就座，如饥似渴地翻阅起来。

几天前，北京，国家图书馆来了一位鲐背老人。

他在书架前驻足良久，微微佝偻着身体仔细挑选着各种文献书籍，中文的、英文的、日文的......

随后，他拿起精心挑选的书籍，缓步来到桌前就座，如饥似渴地翻阅起来。

这一幕，成为图书馆里最独特的风景。

他，就是“时代楷模”、中国科学院资深院士、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武。

这是陈院士利用在京参加中国石化第三届科技委第八次全体会议和院士座谈活动的间隙，专门抽出时间到心心念念的国家图书馆查阅资料。

在工作人员的指引下，陈院士一边询问一边自学，通过电脑检索到了自己想要查阅的书目，很多是全英的石油刊物。

当日，工作人员还为陈院士办理了一张电子阅读卡，实现远程访问国家图书馆资源，了解学术新动态，让他格外欣喜。

在图书馆，陈院士活到老、学到老的精神引来了周围人的啧啧赞叹。

陈院士说，我现在身体和思维还可以，有生之年，还要继续和大家一起努力，为党和国家尽一些绵薄之力！

致敬“时代楷模”！

祝福陈俊武院士！（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 郭彦民 刘倩 文/图）