免费开放！洛阳市隋唐城遗址植物园绚秋游园会今日开幕

伴随着欢快的节奏、欢乐的舞步、盛放的菊花，9月26日，洛阳市隋唐城遗址植物园以“古都新生活 隋唐绚秋游”为主题的绚秋游园会开幕啦！

丰富多彩的文娱节目

伴随着欢快的节奏、欢乐的舞步、盛放的菊花，9月26日，洛阳市隋唐城遗址植物园以“古都新生活 隋唐绚秋游”为主题的绚秋游园会开幕啦！

园内设有扶贫产品展销会

为响应洛阳市委、市政府打造“古都新生活”消费品牌号召，为河洛文化旅游节添彩，活动将围绕“人与自然健康你我”的主题，开展“文化、扶贫、秋趣、运动、古风”一系列活动，为广大市民欢度双节提供免费赏秋游玩好去处，活动将持续至10月18日。

“本次活动共有国庆中秋菊展、隋唐秋趣、消费扶贫购物活动、‘七彩隋唐’摄影大赛、舞悦隋唐演艺等11项活动。”洛阳市隋唐城遗址植物园相关负责人介绍，市民可在园内赏菊寻桂，欣赏丰富多彩的文娱活动。

市民赏菊

需要注意的是，按照疫情防控常态化要求，10月1日至8日国庆长假期间，将实行预约扫码入园。游客可在入园前进入“洛阳市隋唐城遗址植物园”微信公众号，点击“绚秋游入园预约”提交个人信息完成预约，凭预约界面入园。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 安瑞云 胡惠娟 文/图）