随着一声嘹亮的汽笛鸣响，近千名健步走运动爱好者组成若干方阵，精神抖擞，以洛阳文博体育公园为起点，兵分两路，分别向着兴洛湖空中乐道、洛浦公园南岸东段“开走”，在洛阳的美丽秋景中成为一道靓丽的风景线……今日上午9时许，河南省第十四届运动会倒计时两周年暨“喜迎省运会，全民健步行”活动成功举办。
随着一声嘹亮的汽笛鸣响，近千名健步走运动爱好者组成若干方阵，精神抖擞，以洛阳文博体育公园为起点，兵分两路，分别向着兴洛湖空中乐道、洛浦公园南岸东段“开走”，在洛阳的美丽秋景中成为一道靓丽的风景线……今日上午9时许，河南省第十四届运动会倒计时两周年暨“喜迎省运会，全民健步行”活动成功举办。
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