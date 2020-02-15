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洛阳今天多云有轻雾 气温17℃到25℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-26 09:00

　　今天是农历八月初十。中秋节越来越近，“月饼江湖”风云再起。

　　昨日，中国天气网根据各地传统口味绘制了全国月饼口味地图，并统计了网友们的口味偏好。咱北方地区以甜口月饼为主，以广式月饼为代表的甜咸通吃区则占据了南方的大半江山。在月饼口味大调查中，甜咸混合的蛋黄莲蓉月饼独占鳌头，之后依次为蓉沙果仁类(甜口)、火腿鲜肉类(咸口)。

　　“月饼江湖”风云变幻，人们口味流转、喜好不一，不变的则是大家对月圆人团圆的向往。今年中秋节与国庆节“相遇”，节前全省大部无明显冷空气，无大范围降水，气温起伏不大。看来一心只想给新中国庆生的，不只是我们，还有天气，连“变脸”都懒得玩儿了。

　　不过，近期天气静稳，易生大雾，要格外注意出行安全。往往入秋以后，随着气温的逐步降低，空气当中的水蒸气容易凝结从而形成大雾。对于华北平原而言，秋冬季节往往大气层结稳定，加上从黄海、渤海一带吹过来的偏东风或东南风为其提供了一定的湿度条件，根据气候数据统计，华北平原每年9月到次年2月的大雾日数占到全年的70%以上。

　　下面来看一下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市多短波槽活动，预计今天多云有轻雾，东北风2级到3级，气温17℃到25℃；明天多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，东北风2级到3级，气温16℃到24℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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