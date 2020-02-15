以“吃瘦”为名 代餐食品你了解吗

最近，不少人的朋友圈被代餐食品刷屏，“一瓶代一餐”“饱腹黑科技”等宣传迎合了部分减肥人士的需求。目前，市场上常见的代餐食品有哪些？原本小众化的代餐食品为何近期频频走入大众视野？代餐食品真的能“吃瘦”吗？一日三餐都吃代餐食品是否可取？一边是行业的野蛮生长，一边是管理的滞后，面对各式代餐食品，消费者该如何选择？

编者按 近年来，代餐食品受到追捧，“不挨饿，不运动，就能瘦下来”，看到这样的宣传，你心动了吗？如今，抱着“吃瘦”愿望的消费者日渐养“肥”了代餐食品市场，然而我国目前依然没有关于代餐食品的强制性标准。代餐食品，真能一边吃一边瘦吗？晚报特推出《代餐不是减肥“神话”天然食材不可替代》系列报道，为您揭开代餐食品的面纱，同时介绍正确的减肥瘦身理念。

最近，不少人的朋友圈被代餐食品刷屏，“一瓶代一餐”“饱腹黑科技”等宣传迎合了部分减肥人士的需求。目前，市场上常见的代餐食品有哪些？原本小众化的代餐食品为何近期频频走入大众视野？代餐食品真的能“吃瘦”吗？一日三餐都吃代餐食品是否可取？一边是行业的野蛮生长，一边是管理的滞后，面对各式代餐食品，消费者该如何选择？

接下来，我们将围绕代餐食品话题，为您详细介绍行业相关情况。

现象：代餐食品主打减肥瘦身市场规模不断扩大

近期，一条代餐食品的广告出现在不少人的朋友圈，在这条广告下面，各类评论十分热闹，大家你一言、我一语，给不少人“科普”了最近大热的代餐食品。

代餐食品，从字面意思理解，就是取代部分或全部正餐的一种食品。热量低、膳食纤维含量高、能让人具有长时间的饱腹感，是它的三大特征。

目前，市面上常见的代餐食品主要有代餐粉、饼干、乳制品、麦片和能量棒等，无糖、饱腹、减肥、减脂是主要的宣传点。

公开数据显示，我国代餐食品市场规模不断扩大，2017年到2019年，天猫平台上代餐食品的消费规模增速在50%以上。众多投资者看到其中的“钱景”纷纷入局，2018年国内的代餐食品企业就已超过400家，这也正是大家在朋友圈中不断看到代餐食品广告的原因。

走访：从小众到大众反映出消费者对健康的需求

记者走访发现，新潮的代餐麦片、高麸质饼干等代餐食品已出现在我市部分超市，传统的五谷粉等则更为常见。

在洛龙区一家超市，工作人员指着一款麦片说：“这是非油炸的，饱腹感强，口感好，虽然不便宜，但卖得很好，很多人都直接当早饭吃。”

该工作人员说，现在市民的消费习惯已经从吃得好向吃得健康转变，所以无糖、低盐、非油炸、高膳食纤维类食品受到青睐。

在采访中，一些年轻消费者表示，代餐食品不仅要健康，更要好吃、省时、够潮，线上消费是他们购买代餐食品的主要渠道。

今年28岁的市民王女士，第一次购买代餐食品就是单纯被其“颜值”打动的。她说：“我当时看到偶像为这款产品做了代言，包装也好看，就毫不犹豫点击链接下单了。”

由于工作忙，王女士的晚餐通常都是外卖，现在则替换成了代餐食品。她说：“一开始只是尝鲜，后来觉得代餐食品比外卖健康，就彻底‘入坑’了。”

过去，代餐食品仅在程序员、运动员等群体中流行，宣传点是短时间内快速补充能量。现在，身材管理被更多人重视，减肥瘦身成为“刚需”，代餐食品行业也迎来了“风口”。

分析：年轻女性成代餐食品市场实力“金主”

市场背后是哪些消费者在托举？

第一财经商业数据中心联合天猫于2019年发布的《中国线上代餐消费趋势洞察报告》显示：85%的消费者购买代餐食品是因为健身；在2018年，“95后”已经取代“90后”，占据主要消费者地位。

其中，女性代餐食品消费金额贡献度逐年上升，在2019年，女性消费额占到了七成，消费规模是男性消费规模的2.5倍。35岁以下，一、二线城市的年轻女性是代餐食品市场的实力“金主”，其中“95后”的贡献最大。

代餐食品真的能一边吃一边瘦吗？食用代餐食品是否有相应禁忌？下篇，将由专业人士为你解答。（记者 郭飞飞）