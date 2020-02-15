杜甫的洛城回忆录（月是故乡明）

“诗圣”杜甫自小在洛阳长大，洛阳有他的挚爱亲朋、年少旧梦。他在洛阳结婚成家，在洛阳与“诗仙”李白相遇、相知，在洛阳写下不朽名篇“三吏”“三别”，他的不少诗作可以当“洛城回忆录”。

开栏语 中秋是个有诗意的节令。诗城洛阳，数千年诗意传承，写洛阳事、咏洛阳人、诉洛阳情的动人诗篇不可胜数，在洛阳的、思洛阳的文人数之不尽。其中，有关中秋佳节的故事、典故很多。本报特推出《月是故乡明》栏目，带您走近他们，走近他们的中秋故事。

“诗圣”杜甫自小在洛阳长大，洛阳有他的挚爱亲朋、年少旧梦。他在洛阳结婚成家，在洛阳与“诗仙”李白相遇、相知，在洛阳写下不朽名篇“三吏”“三别”，他的不少诗作可以当“洛城回忆录”。

月是故乡明

一千多年前的一个秋夜，杜甫失眠，躺在异乡的床上，望着天上的月亮，格外想念家乡的亲人，尤其是久失联络的弟弟，有诗为证。

《月夜忆舍弟》：“戍鼓断人行，秋边一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有弟皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未休兵。”

当时已是白露节气，再过不久，便是中秋。中秋月儿圆，他本该和亲友们欢聚一堂同过佳节，可世事动荡，天下不宁，他回不了中原，回不了魂牵梦萦的洛阳。

公元712年，杜甫生于河南巩县(今巩义市)。由于母亲早逝、父亲忙着工作，他自小便被送到洛阳的姑妈家生活。

洛阳是唐代东都，当时的政治、文化中心，杜甫在洛阳接触到了许多新鲜事物，认识了不少名士、奇人，开了眼界，长了见识。他曾在洛阳的岐王宅里，倾听过当红艺人李龟年的歌声；也曾在洛阳的古庙里，欣赏过画圣吴道子的杰作。

史载，杜甫读书有天分，七岁便能作诗，立志要“致君尧舜上，再使风俗淳”，为民造福，报效国家。

公元736年，20多岁的杜甫，在洛阳参加了进士考试，可惜没考上。他背起行囊，到外地旅行，很快将“高考”的失意抛在了脑后。

对未来，他仍然充满信心，相信终有一天“会当凌绝顶，一览众山小”。

洛城喜相逢

公元741年，年届而立的杜甫回到洛阳，与一个姓杨的女子结婚成家。这是他人生中的大喜事，他与妻子一生恩爱，相伴终老。

公元744年，又一件喜事在他的生命中发生。被唐玄宗奉为座上宾的“诗仙”李白，因为不肯向权贵们摧眉折腰，被排挤出长安，来到了东都洛阳。

洛阳人欢迎李白。当地的文人雅士在天津桥(桥址在今洛阳桥附近)桥头的董家酒楼设宴招待李白，杜甫闻听消息，也兴致勃勃地参加了这场酒宴。

这是历史上的一次重量级会面。用闻一多的话说，李白和杜甫在洛阳的相遇，就像太阳和月亮碰了头，是中国文学史上最激动人心的一刻，或许只有老子与孔子的相遇能与之媲美。

杜甫比李白小11岁，却与其一见如故，相谈甚欢。两人志趣相投，互相欣赏，结成了忘年交。他们结伴到开封、商丘一带旅行，与诗人高适一起骑马、射箭，互赠诗篇。

那是杜甫生命中最快乐的一段时光。多年后，杜甫与李白各自漂泊，再难得见。回忆从前，他感怀万千，写了许多诗怀念李白哥哥，怀念曾经的好时光。

青春去又回

导致杜甫与李白、杜甫与故乡亲友无奈分离的，是无情的战乱。

安史之乱爆发后，叛军攻陷洛阳，中原战火纷飞，民不聊生。杜甫故乡的老宅，也在战乱中被毁了。

杜甫穿越火线，冒死投效新上台的唐肃宗，被分派到华州(今陕西省渭南市华州区)工作。

他回洛阳探亲时，目睹战乱带给百姓的无穷苦难，忧国忧民，心忧如焚，创作了不朽的史诗《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》。

公元759年，杜甫辞官北上，辗转漂泊，逃难到了秦州(今甘肃境内)，可他的弟弟们仍困守中原。

战事阻隔，音信不通，眼看快要过中秋节了，家书却无处投递，“无家问死生”。

他乡的月色清辉盈盈，可杜甫思乡心切，始终觉得“月是故乡明”。

故乡是他心头的明月，洛阳是他日思夜想的“远方”。

十几年后，唐军终于收复中原，战争结束了。鬓发衰白的杜甫当时还在巴蜀漂泊，闻听喜讯，他欣喜若狂，像个孩子一样又唱又跳，让老伴儿赶紧收拾行李，准备回洛阳。

“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”。故乡珍藏着他的过往，唤醒了他的向往。怀抱着重归洛阳的愿望，他在明媚春光中一路北上，向着家乡的方向。也许，他期待着，这一年的中秋，能和家乡亲人在一起，共同望着一轮圆圆的明月，品味团圆的美好。（记者 张丽娜）