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@洛阳人，来机器人展会感受智能制造的魅力吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-26 08:52
与机器人互动

　　小小“脑袋”能存储十万张图像，配备先进视觉系统可“夜视八方”，具备强劲吸力能承载两个成年人重量，既是“清洁工”又是“美容仪”……

摸摸机器人

　　昨日上午，2020第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会正式开幕，国内外150余家企业携逾400件机器人与智能装备产品在洛阳会展中心参展，为我市居民献上一场科技盛宴。此次展会国内外重点企业总占比50%以上，西门子、乐高、中信重工等知名品牌悉数到场，库卡、安川等“机器人四大家族”也分别携带各自企业的最新产品亮相。

参展商展示3D打印作品

　　根据规划，展会期间还将举行洛阳智能制造暨机器人产业线上高峰论坛，由6家国内知名企业大咖探讨智能制造领域产品技术前沿。

　　此次展会将持续至本月27日，您若感兴趣不妨前往洛阳会展中心，感受智能制造的魅力。（记者 陈曦/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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