昨日，全市金融扶贫暨脱贫攻坚重点工作推进会召开，认真贯彻落实全国、全省有关会议精神和全市脱贫攻坚总攻动员会精神，部署推动金融扶贫和当前脱贫攻坚重点任务。

昨日，全市金融扶贫暨脱贫攻坚重点工作推进会召开，认真贯彻落实全国、全省有关会议精神和全市脱贫攻坚总攻动员会精神，部署推动金融扶贫和当前脱贫攻坚重点任务。

会议强调，金融扶贫是产业扶贫的重要渠道，关系到脱贫攻坚的成色和质量。各级各部门、各金融机构要提高政治站位，切实把金融扶贫工作紧紧抓在手上，找准问题差距，突出工作重点，切实强化金融支持作用，坚决实现既定目标。要强化金融扶贫政策落实，按照“四个不摘”要求，保持扶贫小额信贷政策稳定，进一步扩大支持对象，延长受疫情影响还款困难的扶贫小额信贷还款期限，切实巩固脱贫攻坚成果。要扎实推进卢氏模式复制推广，保持金融服务体系稳定，做实信用评价体系，完善风险防控体系，强化产业支撑体系。要坚决抓好金融扶贫问题整改，提高金融扶贫工作质效，坚决打赢金融扶贫硬仗。

会议强调，脱贫攻坚到了最后总攻时刻，各级各部门要持续保持攻坚势头，对照脱贫目标标准，把开展脱贫攻坚“五查五确保”工作作为提升脱贫质量、确保圆满收官的重要抓手，扎实开展2020年度扶贫对象动态管理，持续做好脱贫攻坚领域问题整改，严防各类风险隐患，奋力夺取脱贫攻坚全面胜利。

市领导李金迎、王军参加会议。（记者 白云飞）