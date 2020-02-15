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李亚在纪念洛阳市人大设立常委会40周年座谈会上指出 全面提升新时代人大工作水平 为落实洛阳发展新定位作出更大贡献
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 19:26

　　25日，纪念洛阳市人大设立常委会40周年座谈会召开，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，回顾总结40年来市人大常委会工作取得的成就和积累的经验，就进一步加强和改进新时代人大工作作出部署，充分发挥各级人大及其常委会作用，全面提升新时代人大工作水平，为全面落实洛阳发展新定位作出新的更大贡献。市委书记李亚出席会议并讲话。

　　李亚肯定了全市各级人大及其常委会依法履职的成效。他说，40年来，市人大常委会坚持以党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持与党委同向、与人民同心、与时代同步，忠实履行宪法法律赋予的职责，为推动社会主义民主法治建设、促进洛阳经济社会发展作出了重要贡献。40年的奋斗历程启示我们，坚持党的全面领导是做好市人大常委会工作的根本保证，坚持围绕中心服务大局是做好市人大常委会工作的基本要求，坚持以人民为中心是做好市人大常委会工作的价值取向，坚持开拓创新勇于变革是做好市人大常委会工作的动力源泉。要以更大力度、更实举措推动市人大常委会工作取得新成效，不断丰富和拓展人民代表大会制度的实践特色、时代特色。

　　李亚强调，面对经济社会发展的新形势新任务，市人大常委会要牢记初心使命，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，把准人大工作正确方向，把我国根本政治制度的巨大优势进一步发挥出来，把全市上下共谋出彩的强大合力进一步凝聚起来，为全市民主法治建设和经济社会发展作出新的更大贡献。要强化理论武装、切实筑牢思想根基，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课，结合学习《习近平谈治国理政》第三卷，及时跟进、学深悟透、学以致用，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。要坚持党的领导、确保正确政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委决策部署，善于通过法定程序把党的主张转化为国家意志、人民意志，确保各项工作都在党的领导下进行。要站位发展大局、更好助力改革发展，聚焦贯彻落实中央、省委、市委决策部署，围绕市委正在谋划推进的重点工作、事关未来发展的前瞻性战略性问题，找准新时代人大工作切合点、着力点，确保与全市中心工作同频共振。要树牢宗旨意识、始终紧贴民生民心，坚持以人民为中心发展思想，把各项工作建立在深入调查研究、号准群众脉搏、汲取群众智慧基础上，加强同人大代表和人民群众联系，努力让群众有更多获得感幸福感安全感。要抓好自身建设，提升政治站位，抓好制度建设，加强能力建设，深化作风建设，以自身建设高质量确保人大工作高质量。

　　李亚强调，市委将一如既往支持市人大常委会发挥作用，主动为市人大及其常委会开展工作营造良好环境。“一府一委两院”及相关部门要自觉接受人大及其常委会监督，主动向人大及其常委会报告工作，认真贯彻执行人大及其常委会作出的决议、决定。各级各部门要上下联动、分工负责，积极营造全社会关心支持人大工作的浓厚氛围。

　　会上，市人大常委会法工委，偃师市、西工区、洛龙区人大常委会负责同志和部分市人大代表作了发言。

　　赵会生、吴中阳及在洛相关市级领导等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 智慧)
[ 责任编辑：潘亮]
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