在劳动中成长 洛阳这个学校开设了劳动课

体验劳动的艰辛，方能更好珍惜劳动的成果。新学期开学，按照《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，许多中小学校正式把劳动教育纳入必修课程，纷纷开设“劳动课”，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

体验劳动的艰辛，方能更好珍惜劳动的成果。新学期开学，按照《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，许多中小学校正式把劳动教育纳入必修课程，纷纷开设“劳动课”，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

24日下午，栾川一高的高一、高二年级学生在班主任带领下，上了一节快乐的劳动课。各班班旗迎着山风飘扬，学生们兴高采烈地登上学校后山，参加清除杂草、美化校园劳动。大家扫纸屑、拾垃圾、清杂草，热情高涨，干劲十足。经过一番劳动，大家把校园生态环境装扮得格外靓丽。

该校负责人表示，实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践，出力流汗，接受锻炼，磨炼意志。

（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 李全民 文/图）