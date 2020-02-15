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洛阳偃师这位党员不仅自己种猕猴桃 还带动当地猕猴桃规模化种植
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 19:26

　　咬一口，猕猴桃甜中微微带酸，清香鲜美，果肉质地细腻而果汁多……最近，位于洛阳偃师市顾县镇白云岭上的洛阳海东猕猴桃种植专业合作社(下称海东合作社)迎来了收获季，一簇簇饱满凝香的猕猴桃缀满枝头，煞是喜人。

　　猕猴桃的好口感背后是凝结着海东合作社负责人耿海东的辛勤努力。从2009年开始种植猕猴桃，到如今成为远近闻名的猕猴桃大户，还带动周边村民务工致富，海东合作社负责人耿海东念好“三字经”，带来了满满的幸福感和获得感。

　　“干”字当头 猕猴桃初现白云岭

　　2009年，时任洛阳偃师市顾县镇顾县村党支部副书记的耿海东帮助村民在白云岭承包了80亩地搞种植。经多方努力，土地手续办齐了，耿海东却被告知，村民因故放弃承包了。

　　替人交了押金，土地承包下来却无人认领，眼看着“烫手山芋”要“烧着”自己的手，耿海东决定自己接下这块地。他到周边省市进行考察，最后决定引进陕西猕猴桃种苗。

　　树苗最初在白云岭落地生根并不顺利。白云岭位于偃师市区南部8公里处，横亘顾县镇境内，属于豫西典型的浅山黄土丘陵地貌，先天水利条件不足，传统耕种效益较差。

　　彼时，耿海东是白云岭上第一家种植猕猴桃的农户，没有现成的经验可学。树苗种下前三年，耿海东投入了大量的人力物力财力，剪枝绑蔓、通宵护园、育苗繁殖，像个陀螺一样成天在地里忙忙碌碌。

　　“咱农村人别的不会，就是能吃苦，干啥就要干成！”创业路上的风雨阻力，都被耿海东一个坚定的“干”字化解。

耿海东在园内采摘猕猴桃。

　　“敢”字为本 打造品牌成规模

　　2014年，初具规模的海东猕猴桃基地小有名气，搭乘顾县镇调整产业结构、发展现代循环农业、观光农业的东风，耿海东念起了“敢”字经，成立了海东合作社，种植面积一路扩展至150余亩。

　　同时，耿海东在田间做起了“敢”字试验：“果子品种不能一成不变，要与时俱进才能跟得上消费者的需求。”这几年，由顾县镇党委牵头，联合市农业局和镇农办的专家，耿海东一共在海东合作社尝试种植、嫁接、改进过26个品种。

　　为了保证产品绿色生态化，海东合作社利用粘虫板和家禽吃虫子取代农药喷洒杀虫，用有机肥、动物粪便给养果树。经过科学管理、培优升级，现平均亩产猕猴桃达到4000斤以上。

　　乐于折腾的耿海东将自己的猕猴桃注册为“佳猕”品牌并带着“佳猕”到全国各地参展。今年7月“佳猕”猕猴桃经中国绿色食品发展中心审核，被认定为绿色食品A级产品。

耿海东在园内采摘猕猴桃。

　　“甘”字遂愿 搞好致富传帮带

　　生意做得这么大，年销售额应该很不错吧？听到这里耿海东笑了：“去年销售额大概有350万，不过大头不在我手里！”他留下一个悬念，带洛报融媒记者到果园深处找寻答案。

　　最近正值丰产期，20多个工人正在忙碌着卸果。粗略估算，为期两个月的采摘期，需要用700个工人。再加上平时育苗、嫁接、剪枝、疏果等工作，全年需要大量的劳动力，合作社每年仅用工一项开支就达到120万元。

　　作为有25年党龄的党员，耿海东自觉承担着一份沉甸甸的社会责任，贫困户随来随用是他的承诺。“先富带后富，一起奔小康。乡亲近邻只要登门，要技术给技术，要活干给活干，大家都过上好日子比啥都强！”

　　在顾县镇党委的引导和耿海东的技术带头下，目前顾县白云岭上有猕猴桃果园10家，年产值500余万元。除海东合作社外，其他多以小规模种植为主，存在着品种单一、树龄老化、包装销售体系不健全等问题。为此耿海东与其他园主商议，下步将成立专门的猕猴桃种植协会，针对本地果农遇见的问题，由协会统一进行谋划，找准方向、升级产业、打响品牌。

　　小果好滋味，能人在田野。白云岭的猕猴桃不仅“桃”醉着农人的心田，未来还有望书写出生态农业的新篇章……

　　（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵夏雨 李博 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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