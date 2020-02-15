扮靓洛阳城 干净迎“双节”

今日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“干干净净迎‘双节’”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，为广大市民和游客提供干净整洁的城市环境。

今日，洛阳市文明办、洛阳市创建办会同洛阳市直有关部门，在各县(市)区开展以“干干净净迎‘双节’”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作，为广大市民和游客提供干净整洁的城市环境。

此次行动，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等12万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车5127台次，清洗主次干道380余条、背街小巷430条，对2600个小区(家属院)、40个城乡接合部、1200个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，清运垃圾约2500吨。

（洛报融媒记者 王子君 通讯员 王冠峰 文/图）