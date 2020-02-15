双节假期将至 洛阳高速交警贴心准备出行手册

今日，记者从交通部门获悉，从10月1日0时至10月8日24时(高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准)，河南全省高速公路7座以下(含7座)载客车辆免费通行。

今日，记者从交通部门获悉，从10月1日0时至10月8日24时(高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准)，河南全省高速公路7座以下(含7座)载客车辆免费通行。洛阳高速交警预计，这个假期间，高速公路车流量较去年同期相比将保持增长趋势。

洛阳高速交警支队副支队长杜毅说，今年十一假期间，预计高速公路车流量将是平时的2到3倍，旅游流、探亲流将会是出行重点，尤其是自驾游将明显多于往年同期。市民出行时，应提前做好出行准备，避开高峰时段和易堵路段，错峰出行并做好疫情防护。

结合往年假期出行及事故发生点段分析，洛阳高速交警为市民准备了今年的出行手册。

一、十一假期间，洛阳境内各高速公路及站点通行情况

(一)连霍高速：连霍高速所有施工路段恢复正常通行

(二)二广高速：1、因二广高速城区段改扩建，二广高速1138公里至1172公里(大致区间段为二广高速连霍高速交会处至二广高速龙门站南8公里处)应急车道被占用，部分道路变窄；

2、二广高速1149公里-1152公里(大致区间段为二广高速白马寺站至瀍河站南1公里处)施工，单幅双向通行；

3、二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米；

(三)宁洛高速：宁洛高速东半幅755公里转连霍高速处(宁洛高速南向西转连霍高速处)，因济洛西高速施工，主线道路及匝道变窄。

(四)盐洛高速：十一期间无施工路段

(五)洛卢高速：因洛宁上戈苹果节，上戈站于9月27日开通，预计十一期间将出现出行高峰。且上戈收费站开通后为间断放行，开通时间(9月27日-11月25日)内，每日8时至20时，允许7座以下(含7座)客车，禁止其他车辆通行。其他时间段因施工封闭上戈收费站。

(六)洛栾高速：十一期间无施工路段，预计十一期间旅游出行需求较大

(七)二广高速白马寺站、关林站施工封闭；二广高速龙门服务区施工封闭

二、出行重点时段、站口及事故易发路段

重点时间段：预计10月1日、2日的8时至11时为出行高峰，10月6日、7日的15时至18时为返程高峰，请市民合理安排时间，注意错峰出行。

重点站口：

1、连霍高速洛阳站：洛阳站附近卫坡景区，十一前王城大道将恢复南北通行，从洛阳站下站可直达市区，但由于下站后往孟津方向道路施工变窄，建议往卫坡及孟津其他景区旅游的车辆绕行孟津站；

2、二广高速瀍河站：由于白马寺站、关林站封闭施工，沿二广高速往白马寺景区的车辆将通过该站上下站，另该站附近洛邑古城等景区的通行需求

3、二广高速龙门站：由于附近有龙门石窟、倒盏村等景区，每天的9时至12时将会是该站的重点时段

4、洛卢高速周山站：预计每天的17时30分至19时，该站将出现下站高峰，由于宁洛高速高新区站已经开通，建议附近车辆可绕行高新区站

5、洛卢高速上戈站：因上戈苹果节开幕，有较大通行需求

6、洛栾高速栾川站：旅游出行需求较大

事故易发路段：1、二广高速1132至1135公里双幅；2、宁洛高速717至697公里双幅；3、宁洛高速东半幅718至728公里上坡路段；4、洛栾高速嵩栾段

三、各高速公路及站点绕行建议：

(一)主线通行绕行建议

1、由于二广高速洛阳城区段改扩建施工，通行条件受限，尤其是二广高速1149公里-1152公里施工单幅双向通行，势必造成车辆通行缓慢。南北向出入市区车辆，建议绕行从连霍高速、宁洛高速及洛栾高速的城区站点上下站。如绕行至连霍高速孟津站、洛阳站，或宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站。

2、由于二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米；建议沿二广高速由北向南的超限车辆绕行连霍高速；沿二广高速由南向北的超限车辆绕行盐洛高速、宁洛高速。

(二)站口通行绕行建议：

1、连霍高速洛阳站出现拥堵，建议绕行连霍高速孟津站。

2、洛卢高速周山站出现拥堵，建议绕行宁洛高速高新区站、涧西站。

3、二广高速瀍河站出现拥堵，建议绕行二广高速伊滨站

4、二广高速龙门站出现拥堵，建议绕行宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站、二广高速伊滨站

(三)洛阳市区旅游景点绕行建议：

1、因白马寺站封闭施工，前往白马寺的车辆建议从连霍高速会盟站、洛阳东站下站

2、因二广高速城区段改扩建、关林站施工封闭，建议往龙门、倒盏村景区的车辆从宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站下站。

(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋)