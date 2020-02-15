洛阳将建印尼产品馆，买咖啡、香料、椰子等可享原产地价格

洛阳将建印尼产品馆，市民想买印度尼西亚的咖啡、香料、水果干、椰子制品等特产，今后在本地就可享受到原产地的价格和品质。

洛阳将建印尼产品馆，市民想买印度尼西亚的咖啡、香料、水果干、椰子制品等特产，今后在本地就可享受到原产地的价格和品质。不仅如此，洛阳还将吸引全国跨境电商和代购企业入驻，将印尼特产从洛阳推向全国。

25日，在中国洛阳-印度尼西亚商贸展示交流会上，中浩德控股集团有限公司与国际联收集团签署合作备忘录。双方将在洛阳综合保税区建设“啪啪通产品展厅”项目，以啪啪通产品为载体，建设国际贸易(跨境电商)综合体验区、工商税务咨询服务区、啪啪通线下体验店等全系列跨境电商服务体系。

洛报融媒记者了解到，国际联收集团旗下的啪啪通(papatonk)，是一个集研发、生产、加工、运营、销售于一体的休闲零食品牌，在当地和国际市场拥有较高的声誉，已与新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚、新西兰等三十多个国家与地区形成贸易合作。该项目建成后，将吸引全国跨境电商和代购企业到洛阳自贸区注册，三年内交易额预计达10亿元，可间接提供就业岗位2万人以上。

中国洛阳-印度尼西亚商贸展示交流会由中国国际贸易促进委员会河南省委员会主办，旨在推动洛阳进一步加快对外开放步伐，积极融入“一带一路”。本次活动采取线上直播的“屏对屏”形式，在洛阳设主会场，在印尼、北京设分会场，以视频连线形式开展洛阳与印度尼西亚的商贸交流对接。

在“云签约”仪式上，洛阳市进出口协会与印度尼西亚中华总商会签署合作备忘录，双方将在经济、贸易、投资、技术等方面进行信息交流。洛阳与印尼部分企业还分别就互建海外仓、汝阳香菇购销等项目签约。

近年来，中国与东盟国家进出口呈持续增长态势。作为东盟重要成员国之一，印度尼西亚不仅是中国的友好近邻，也是“一带一路”沿线重要国家。印尼是河南对外交流的重要国家，双方保持着密切的经贸合作关系。

省商务厅相关负责人表示，洛阳和印尼在经济、文化、旅游、教育等方面有很大的合作空间和潜力，在今后豫印经贸合作方面，印尼将优先选择洛阳作为合作伙伴，政府也将为企业搭建平台，营造良好氛围，不断推动双方合作再上新台阶。

(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 张文辉 文/图)