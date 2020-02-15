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洛阳市部署开展脱贫攻坚“五查五确保”工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 18:46

　　脱贫攻坚到了最后总攻时刻，日前，洛阳市脱贫攻坚领导小组办公室决定在全市开展脱贫攻坚“五查五确保”工作，抓牢最后战机，突出问题导向，全面补齐短板弱项，切实提高脱贫攻坚工作精准度、群众满意度、社会认可度、成果真实度，坚决打赢脱贫攻坚收官战。

　　查目标任务进度

　　确保减贫任务全面完成

　　对照年度目标任务，排查完成情况，采取措施，对标达标。重点查3个方面：

　　●剩余贫困户、贫困村脱贫进展情况

　　对剩余2.5万贫困群众，查是否有相对稳定可靠的收入来源，年人均纯收入是否超过4000元，是否达到“两不愁三保障”。对剩余9个贫困村，主要查贫困村退出基础设施、公共服务等是否落实到位。

　　●扶贫项目实施管理情况

　　主要查脱贫攻坚项目是否全部开工和完工；易地扶贫搬迁配套设施建设、住房和饮水安全扫尾工程任务是否全面完成；项目实施是否规范，带贫作用是否有效发挥。

　　●扶贫资金使用管理情况

　　主要查各类扶贫资金年度投入是否满足需求，安排使用、下达拨付、监督管理是否规范到位等。

　　查疫情灾情影响

　　确保各类损失有效弥补

　　密切跟踪疫情灾情影响，努力把损失降到最低限度。重点查4个方面：

　　●稳岗就业情况

　　主要查就业扶贫措施落实情况，就业培训是否精准有效；扶贫公益岗位是否做到精准设置；是否将光伏扶贫发电收益的80%用于公益岗位工资等。

　　●产业扶贫实施情况

　　主要查带贫主体复工复产、稳产达产情况，是否健全利益联结机制；查各级是否将50%以上的财政专项扶贫资金用于产业发展等。

　　●消费扶贫落实情况

　　主要查扶贫产品规范认定管理情况和销售情况，是否存在滞销卖难、价格波动、谷贱伤农问题；查消费扶贫行动进展情况和带贫成效等。

　　●灾情影响情况

　　主要查汛期以来，是否组织好灾后生产恢复，是否保障好受灾贫困群众生活。

　　查返贫致贫帮扶

　　确保脱贫成果不断巩固

　　排查梳理巩固脱贫成果、防止返贫新致贫工作情况，持续提高脱贫质量。重点查4个方面：

　　●“四个不摘”落实情况。

　　重点排查摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管等落实情况，着力保持脱贫攻坚政策稳定。

　　●防止返贫监测和帮扶机制建立落实情况

　　主要查动态监测情况，是否对“脱贫不稳定户”“边缘易致贫户”“两类户”做好监测帮扶、实现稳定增收等。

　　●特殊贫困群体等兜底保障情况

　　主要查社会保障政策是否落实到位，是否将符合低保条件的全部纳入低保，是否有效落实低保渐退期政策，“精准防贫保险”是否及时理赔等。

　　●易地扶贫搬迁后续扶持情况

　　主要查配套基础设施和公共服务设施是否完善，产业、就业、社区管理等是否及时跟进，搬迁群众合法权益是否有效保障，实现稳得住、能致富、生活好。

　　查短板弱项补齐

　　确保工作落实精准到位

　　聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，找准短板弱项，强化精准施策，提升脱贫攻坚工作质量和成效。重点查4个方面：

　　●责任落实情况

　　主要查市县主体责任、部门分工责任、乡村实施责任、驻村帮扶责任、结对帮扶责任、督查巡查责任落实有无空档死角等。

　　●政策落实情况

　　主要查现行扶贫标准是否严格执行，脱贫攻坚政策落实精准性、实效性是否达到预期，有无短期行为，是否存在政策不落实、落实不到位问题等。

　　●工作落实情况

　　主要查各类帮扶工作是否存在不精准、不扎实、群众满意度不高等问题，是否存在脱贫质量滑坡等问题，非贫困村脱贫工作是否扎实得力，建档立卡信息采集是否“账实相符、账账相符”等。

　　●整改落实情况

　　主要查各级督查、审计等反馈问题整改情况，是否做到举一反三，对反复出现的问题剖析根源、建章立制、源头治理。

　　查风险隐患防控

　　确保收官进程平稳顺利

　　各地要强化风险意识、底线思维，全面排查思想作风、产业扶贫、资金使用、舆情等方面风险隐患，主动做好防范化解，严防各类风险隐患阻滞收官战进程。

　　根据要求，各级各部门要认真对照“五查五确保”内容，确保10月底前问题全面清零、短板弱项全面补齐、质量水平全面提升、脱贫成果全面巩固。同时，将对推进不力的进行挂牌督办，并将“五查五确保”工作情况纳入脱贫攻坚成效考核内容，真正以硬作风打赢总攻战。

　　（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 段程亮）
[ 责任编辑：潘亮]
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