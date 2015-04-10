洛阳秋冬季爱国卫生运动启动 约2万名志愿者加入

今日，健康洛阳控烟行动暨秋冬季爱国卫生运动志愿者活动启动。当天，来自洛阳全市的500余名爱国卫生运动志愿者代表向全市发出倡议，呼吁大家积极参与爱国卫生运动，为巩固疫情防控成果贡献力量。

今日，健康洛阳控烟行动暨秋冬季爱国卫生运动志愿者活动启动。当天，来自洛阳全市的500余名爱国卫生运动志愿者代表向全市发出倡议，呼吁大家积极参与爱国卫生运动，为巩固疫情防控成果贡献力量。 今日，健康洛阳控烟行动暨秋冬季爱国卫生运动志愿者活动启动。当天，500余名爱国卫生运动志愿者代表向全市发出倡议，呼吁大家积极参与爱国卫生运动，为巩固疫情防控成果贡献力量。 志愿者为市民提供服务 洛阳市爱卫办相关负责人介绍，洛阳秋冬季爱国卫生运动已全面启动，约2万名爱国卫生运动志愿者将走进机关、企业、学校、社区、乡镇开展系列活动，普及病媒防治知识，引导全社会养成健康习惯，提高大家对病媒防治的关注度和参与度。 关于日常的卫生健康习惯，于津津等志愿者们有几点建议，提醒大家共同注意—— 做好垃圾分类，清理卫生死角，防治病媒生物，创造干净、整洁人居环境。 勤洗手、戴口罩，不随地吐痰、不乱倒垃圾，咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘袖遮掩口鼻。 远离烟草，推广分餐公筷，拒食野生动物。 合理膳食、适量运动、戒烟限酒，做到饮食有节、起居有常、动静结合、心态平和，当好自己健康第一责任人。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 齐晓莉 文/图)