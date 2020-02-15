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洛阳交警发布最新研判报告 计划十一出行的你一定要看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳交警 2020-09-25 17:33

　　2020年国庆中秋假期从10月1日至8日放假8天。从10月1日0时至10月8日24时(高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准)，河南全省高速公路7座以下(含7座)载客车辆免费通行。

　　今年，由于疫情影响，上半年出行需求较低。目前，疫情基本控制，外加十一长假和中秋节重叠，且本次假期为本年度最后一个长假，预计今年十一假期高速公路车流量较去年同期相比将保持增长趋势。

　　由于十一期间免征通行费，高速流量将是平常的2-3倍，旅游流、探亲流将会是今年出行的重点，结合往年十一出行的时间段及事故发生点段分析，现将洛阳辖区今年高速通行情况研判报告如下：

　　洛阳境内高速施工情况

　　连霍高速：十一期间连霍高速所有施工路段恢复正常通行。

　　二广高速：1、因二广高速城区段改扩建，二广高速1138公里至1172公里应急车道被占用，部分道路变窄；2、二广高速1149公里-1152公里施工单幅双向通行；3、二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米。

　　宁洛高速：宁洛高速东半幅755公里转连霍高速处因济洛西高速施工，主线道路及匝道变窄。

　　盐洛高速：十一期间无施工路段。

　　洛卢高速：十一期间无施工路段，因上戈苹果节，上戈站于9月27日开通，预计十一期间将出现出行高峰。

　　洛栾高速：十一期间无施工路段，预计十一期间旅游出行需求较大。

　　二广高速白马寺站、关林站施工封闭；二广高速龙门服务区施工封闭。

　　出行重点时段

　　重点时间段：预计10月1日上午8时至11时，10月2日上午8时至11时，10月6日下午15时至18时，10月7日下午15时至18时。

　　重点站口：1、连霍高速洛阳站：洛阳站附近卫坡景区，十一前王城大道将恢复南北通行，从洛阳站下站可直达市区，但由于下站后往孟津方向道路施工变窄，建议往卫坡村及孟津县旅游的车辆绕行孟津站；2、二广高速瀍河站：由于白马寺站、关林站封闭施工，沿二广高速往白马寺景区的车辆将通过该站上下站，另该站附近洛邑古城等景区的通行需求；3、二广高速龙门站：由于附近龙门、倒盏村等景区，每天的9时至12时将会是该站的重点时段；4、洛卢高速周山站：预计每天的17时30分至19时该站将出现下站高峰，由于宁洛高速高新区站已经开通，建议附近车辆可绕行高新区站；5、洛卢高速上戈站：由于上戈苹果节开幕，有较大通行需求；6、洛栾高速栾川站：旅游需求较大。

　　事故易发路段：1、二广高速1132至1135公里双幅；2、宁洛高速717至697公里双幅；3、宁洛高速东半幅718至728公里上坡路段；4、洛栾高速嵩栾段。

　　绕行建议

　　主线通行绕行建议：

　　1、由于二广高速城区段改扩建施工，通行条件受限，二广高速1149公里-1152公里施工单幅双向通行，建议走连霍高速、二广高速由北向南来洛旅游、探亲车辆从连霍高速孟津站、洛阳站下站进入市区；走二广高速由南向北来洛旅游、探亲车辆建议绕行宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站进入市区。

　　2、由于二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米；建议沿二广高速由北向南的超限车辆绕行连霍高速；沿二广高速由南向北的超限车辆绕行盐洛高速、宁洛高速。

　　站口通行绕行建议：

　　1、连霍高速洛阳站出现拥堵，建议绕行连霍高速孟津站。

　　2、洛卢高速周山站出现拥堵，建议绕行宁洛高速高新区站、涧西站。

　　3、二广高速瀍河站出现拥堵，建议绕行二广高速伊滨站。

　　4、二广高速龙门站出现拥堵，建议绕行宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站、二广高速伊滨站。

　　各旅游景点绕行建议：

　　1、因白马寺站封闭施工，前往白马寺的车辆建议从连霍高速会盟站、洛阳东站下站。

　　2、因二广高速城区段改扩建、关林站施工封闭，建议往龙门、倒盏村景区的车辆从宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站下站。

　　2020年9月25日
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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