现场图来了！详细记录洛阳市场售卖食品抽检过程

随机选取售卖商家、随机选取食品品牌——24日至25日，洛阳市市场监管局针对群众关注度较高的15种食品种类，委托第三方检测机构在全市范围内分组进行了靶向性监督抽检。

随机选取售卖商家、随机选取食品品牌——24日至25日，洛阳市市场监管局针对群众关注度较高的15种食品种类，委托第三方检测机构在全市范围内分组进行了靶向性监督抽检。这15种食品种类分别是：食用油、肉制品、乳制品、速冻食品、水产制品、豆制品、大米、糕点、酱腌菜、小麦粉、调味品、蜂蜜、蛋制品、饮料、方便食品。洛报融媒记者跟随其中一组抽检人员进行全程记录。

抽取样本

昨日9时30分，负责抽检的河南中测技术检测服务有限公司工作人员来到涧西区南昌路一大型超市内，抽检食品种类为豆制品、酱腌菜、蜂蜜和糕点。洛报融媒记者看到，被抽检单位需要提供营业执照，食品生产经营许可证等证件，用于确认被抽检的产品是否属于法定资质允许生产经营的食品。

“抽样环节非常重要，虽然抽样的地点、商品厂家都是随机抽取的，但是对数量、批号都有明确要求，必须严格对照操作规范执行才能做到准确。”工作人员说。

按照食品安全抽检工作的要求，两人一组负责抽取样本。抽检人员随机挑选抽检样品后，会通过随身携带的移动设备扫描食品外包装袋的条码录入相关信息，并通过联网系统查询其是否为正规厂家生产的食品。当天上午，抽检人员在该超市抽检的样品分别为腐竹4袋、散称糕点若干、蜂蜜2瓶、酱腌菜数袋，并按实际标签价格支付了费用。

封存送检

之后，抽检人员在市场监管部门执法人员和超市负责人均在场的情况下，将所有样本分别装进透明密封袋封存，填写《国家食品安全抽样检验抽样单》《国家食品安全抽样检验告知书》和国家食品安全抽样检验封条等，抽样方和被抽样单位均签字、盖章，最后在每个样本的封口处贴上国家食品安全抽样检验封条，整个过程有影像采集设备全程录像。

“所有样本进入实验室后才会被拆封，避免出现被污染、调换，保证了抽检结果的真实性和权威性，这也是对企业和消费者负责。”抽检人员说，每个样本都分为检验样本和备份样本两份，如果生产企业或被抽样单位对抽检结果存疑，可以申请复检备份样本。

据了解，此次靶向性监督抽检一共涉及15种食品种类，共计抽检80批次，已送至洛阳市市场监管局委托的检验机构进行检测，待结果出炉后将第一时间向社会公布。对抽检中发现的不合格食品，市场监管部门将及时督促食品生产经营者立即采取下架、召回、封存等风险防控措施，对发现的违法违规行为，依法从严从重查处。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 邱旭 郭一璠 文/图)