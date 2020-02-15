“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会空竹比赛今日开“抖”

今日，“古都新生活 健康新理念“洛阳市第二届全民健身运动会抖空竹比赛在民俗博物馆开赛。共有20支代表队，369名空竹爱好者参加此次比赛，比赛持续至27日。

“好！”“漂亮！”“再来一个！”今日9时，洛阳民俗博物馆院内传来阵阵喝彩声，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会空竹比赛开幕式精彩开场。

走近，只见彩带翻飞，空竹嗡嗡转动，十几名身着传统喜庆服饰的空竹表演者正灵巧的操纵着手中的空竹。场边，20支选手代表队高举旗帜列阵以待，精气神十足。

随后，比赛进入紧张的正式比拼。赛场上，选手们“十八般武艺”齐上阵，抛、甩、飞、盘、套、挑、跳、绕……结合身体动作不断变换手法，抖出了空竹的“千姿百态”，惹得现场观众纷纷举起手机、相机记录精彩瞬间。

“近年来，洛阳空竹在省级、国家级、世界级舞台上大放异彩，吸引了越来越多的市民参与。本次比赛吸引了20支代表队，369名空竹爱好者参加，从退休老人到少年儿童，各年龄段选手齐聚一堂。”市空竹协会秘书长苗道功告诉记者，市空竹协会在市区内17个地点及伊川县、新安县、汝阳县、偃师县设置空竹活动站。同时，大力推行“空竹进校园”，让空竹走进中小学生的体育课堂与课外生活。

抖空竹早在三国时期便已现世，传承至今，这项古老的运动不断注入鲜活血液。“我看到别人抖空竹，觉得新奇有趣，也加入了。越练越觉得空竹这项运动好，人的四肢、肩颈、腰部都能得到锻炼。”今年55岁的邙山空竹队选手杨灵丽抖空竹刚刚一年，身着绿色靓丽服装的她，正紧张而激动地等待上场。

“我今天要抖特大空竹，等下上场你就知道了。”来自王城队的秦松歌笑着对记者说，她今年63岁，已经抖空竹八年了。秦松歌表示，一支队伍就是一个空竹“小世界”，平时各空竹队之间经常交流切磋，互相学习，研究新动作，不仅练好了身体还陶冶了情操。

抖空竹是国家级非遗项目，也是一项适合全民健身，全民参与的优秀运动。我市将文化、传承、健康三大理念融入空竹运动，让其成为覆盖各个年龄段的优质休闲健身项目，持续发力古都新生活，传递健康新理念。

此次空竹比赛将持续至9月27日，感兴趣的市民可在本周末到洛阳民俗博物馆看各路空竹高手“斗技”。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(见习记者 孙棹帆/文 记者 李卫超/图)