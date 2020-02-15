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洛阳纪检监察机关针对餐饮浪费开展专项监督 紧盯七个方面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 13:09

　　洛报融媒记者今天从洛阳市纪委监委获悉，洛阳纪检监察机关将强化监督执纪问责，围绕公务活动大吃大喝、超标准接待等方面开展专项监督检查，狠刹奢侈浪费歪风，遏制“舌尖上的浪费”。

　　洛阳纪检监察机关将督促有关职能部门认真履行监管职责，从监督、教育、管理、执行等方面扎实开展工作，把节约粮食、坚决制止餐饮浪费各项工作落实到位。同时，将从七个方面开展专项监督检查——

　　●严查公务活动大吃大喝、超标准接待；

　　●严查违规公款吃喝、变通入账报销；

　　●严查接受管理服务对象宴请；

　　●严查出入私人会所、隐蔽场所违规吃喝；

　　●严查机关、企事业单位食堂过量供应、浪费食物；

　　●严查婚丧嫁娶事宜大操大办、铺张浪费；

　　●严查个人餐饮消费奢侈浪费、讲排场、摆阔气、搞攀比等。

　　洛阳市纪委监委有关负责人表示，全市纪检监察机关将精准运用监督执纪“四种形态”，对公务活动用餐、个人餐饮消费中不符合厉行节约要求的苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖、红脸出汗、提醒纠正；对违规公款吃喝、大操大办奢侈浪费、超标准接待等造成餐饮浪费严重，社会影响恶劣的问题，依规依纪依法严查快办；对问题多发频发，奢侈浪费严重的地区、部门和单位，严肃政治纪律政治规矩，开展集中整治，追究领导责任。同时，纪检监察机关还将拓宽监督渠道，及时受理干部群众举报，对准确客观反映党政机关、国有企事业单位以及党员干部、公职人员奢侈浪费问题的，启动快速办理机制，严肃纠治餐饮浪费行为。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 时永坡
[ 责任编辑：席倩倩]
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