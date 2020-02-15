“喜迎省运会，全民健步行”明日走起！

秋高气爽丹桂香，户外运动正当时。明日9时，河南省第十四届运动会倒计时两周年暨“喜迎省运会，全民健步行”活动，将在美丽的洛阳文博体育公园举行。

秋高气爽丹桂香，户外运动正当时。明日9时，河南省第十四届运动会倒计时两周年暨“喜迎省运会，全民健步行”活动，将在美丽的洛阳文博体育公园举行。

本次活动以“古都新生活，健康新理念，喜迎省运会，全民健步行”为主题。洛阳市级主会场设置在洛阳文博体育公园，届时600名健步走运动爱好者，将身着统一服装，组成团体方阵，分别沿洛阳文博体育公园——兴洛湖空中乐道、洛阳文博体育公园——洛浦公园东段两条路线健步走，在洛阳的美丽秋景中，感受全民健身的魅力。

此外，各县(市、区)分会场的健步走运动爱好者也将沿城市乐道或健身步道，在同一时间开启这场全民健步走盛会，营造运动氛围，喜迎2022年省运会。

河南省第十四届运动会倒计时两周年暨“喜迎省运会，全民健步行”活动，旨在迎接2022年在我市举办的河南省第十四届运动会，引导大众参与全民健身，以健康新理念庆祝国庆和中秋双节。

此次活动由河南省体育局、河南省第十四届运动会洛阳筹备委员会共同主办，洛阳市体育局、洛阳市节会服务中心承办。(记者 郭瑛 见习记者 孙棹帆)