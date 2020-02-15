新安县南李村镇懈寺村建果蔬种植园、发展农家乐 争创全国文明村

创建全国文明村是件大事，新安县南李村镇懈寺村党支部书记李根龙近来一直忙得不歇脚。

李根龙（左）在检查村容

创建全国文明村是件大事，新安县南李村镇懈寺村党支部书记李根龙近来一直忙得不歇脚。

昨日上午11点多，李根龙从村外走到厚小平家。“书记你坐这儿。”厚小平放下手里的笤帚，给李根龙搬了个凳子。俩人坐下聊了一会儿创建的事，李根龙匆匆离去……

如今的懈寺村实际上是“懈寺新村”，挨着246省道，去县城和镇上都很快。村里楼房鳞次栉比，别墅式农家院落随处可见，村容整洁、环境宜人。

李根龙今年60多岁，话不多，但主意正，是个能人，以前靠石子加工攒下不小的家业。之前懈寺村面貌落后，出行难、吃水难，235户村民住在土坯房、窑洞里，靠种小麦、红薯、黄豆生活。村子日益凋敝，李根龙看在眼里急在心里。

2008年，李根龙成了村里的“当家人”，他打定主意要带着乡亲建新村、搞产业。2013年新村建成，村民们一路欢笑，搬进了二层小洋房。大伙儿看看新家门口的广场、花园、水泥路，再想想以前的日子，心中感慨万千。

午后，郭世克老人在村口的树下凉快完，正往家走。李根龙老远看到他就打招呼：“今天晌午你儿媳妇给你做的啥饭？你最得劲了，出养老院一拐弯就到家。”“那是，顿顿都能吃现成。”郭世克笑眯眯地回了一句。

李根龙说的养老院叫福寿居。2016年，村里建起了这座养老院，全村65岁以上老人免费入住。住得舒服，还能一起闲聊，抬抬脚就能到孩子家里“蹭饭”，老人们每天乐呵呵的。

告别郭世克，李根龙来到村里的果蔬种植园，一进门就喊：“小强，今天咋样？”“不赖，书记，长得可好。”郭小强走出大棚，高声回答。

郭小强负责果蔬种植园的管理经营，平常主要是打理草莓大棚，安排在此上班的村民干活。前几年，村里成立了南懈星农业发展有限公司，流转2000余亩土地建设种植园，主要种植软籽石榴、大粒樱桃、大棚草莓、葡萄、西瓜，收益很可观。

如今这项村集体产业发展起来了，村里打算把乡村旅游融进去，今年计划再建几个农家乐，郭小强是负责人的上佳人选。

“这是我们的‘百姓食堂’，一次能容纳200人吃饭，群众办红白喜事都能免费用”“这是正在建的村史馆，总共两层”……上级检查组来了，李根龙当起了“导游”，村中的一砖一瓦、一草一木，他如数家珍。

傍晚，懈寺村归于平静，饭香四溢。忙活了一天，李根龙在回家路上闻到了幸福的烟火味……（记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 王俊 文/图）

记者手记

产业兴，环境佳，生活好。懈寺村人靠着一股倔劲儿和一双勤劳的双手摆脱贫困、走向小康。幸福的生活从哪里来？要靠劳动来创造！