央视秋晚在洛阳完成录制 网友盛赞：守正出新 打造古今辉映洛阳城

央视秋晚在洛阳完成录制，给洛阳市民带来的震撼久久未散。近日，网友“清雅小居”在我市某网络论坛上发表的文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》引众多网友产生共鸣，文章提及央视秋晚在洛阳录制，并盛赞近年洛阳城市建设突飞猛进，极大地提升了城市魅力，彰显了城市品位。

央视秋晚在洛阳完成录制，给洛阳市民带来的震撼久久未散。近日，网友“清雅小居”在我市某网络论坛上发表的文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》引众多网友产生共鸣，文章提及央视秋晚在洛阳录制，并盛赞近年洛阳城市建设突飞猛进，极大地提升了城市魅力，彰显了城市品位。

王城大道快速路、地铁、立交、伊滨区“一馆三中心”……这些都是“清雅小居”在网帖中提到洛阳城市建设的重大项目。近年，我市坚持守正出新，把历史文化元素融入城市建设、群众生活，加快实现城市建设由“大写意”迈向“工笔画”，群众获得感、幸福感不断提升。

“随着一大批重大交通基础设施项目建成投用，城市‘血脉’更畅通，市民出行更便捷。”市民王晓宏说。

以我市中心城区立交为例，进入“十三五”以来陆续开工建设了30座立交，规划古城快速路三川大道立交等55座，城市主次干道连接和转换能力、道路通行效率大幅提升。

如果说一大批重大交通基础设施项目畅通了城市的“血脉”，那遍布市区的各类建筑则塑造了城市的风格，让洛阳“古韵新风、豫西风貌”的城市特色更加明晰。

应天门气势恢宏、雄伟壮丽；唐风公交站亭重檐斗拱、红柱灰瓦……遍布市区的“城市家具”，在一处处细节中融入具有洛阳特色的历史文化元素。我市在历史文化与城市环境之间建立一种有情有序的关联，展示了这座千年古都的人文精神。

在央视的镜头下，应天门雄伟壮观，绿树红花映衬古城，洛阳的生态之美尽收眼底。“美景交相辉映，既展现了十三朝古都的神采，又突出了洛阳的生态之美，彰显了‘古今辉映、诗和远方’的特色。”有网友这样评价。

良好的生态环境，是洛阳的亮丽底色。我市准确把握黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，对伊河、洛河、瀍河、涧河进行治理，着力实现“水清、岸绿、路畅、惠民”目标。一汪清水穿城而过，最终交汇成伊洛河后共同注入黄河，让市民时刻感受着被黄河滋养的幸福。

以水“润”城、以绿“荫”城，生态惠民的获得感实实在在。伊水游园内绿树掩映、绿草如茵，不管是在“乐道”上跑步，还是在游园内散步，让人满目绿意、心旷神怡。“出门走5分钟就能到小游园，看看树、赏赏花，洛阳越来越美。”市民胡女士的话说出了很多人的心声。

近年，我市按照“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象，小游园方便群众生活”的要求，不断打造15分钟生态休闲圈，在中心城区开展小游园建设工作。截至目前，我市已累计建成273个游园。

居者心怡，来者心悦。随着央视秋晚在洛阳完成录制，洛阳将再一次站在聚光灯下，向全球华人展示洛阳独特的城市魅力。

有关部门负责人表示，洛阳将奋力推动城市建设由“大写意”迈向“工笔画”，接续开展项目攻坚，掀起建设热潮，推动城市建设补短板、提品质、惠民生，为落实洛阳发展新定位提供更有力支撑。(记者 孙小蕊)