洛阳市总工会全力做好“金秋助学”工作 今年已资助300余人

“我一定会常怀感恩之心，永葆进取之心，努力学习，不断进步，以实际行动回报社会，继续传递这份温暖和爱。”近日，在伊滨区总工会“爱在伊滨，情满金秋”助学金发放仪式上，受捐助的大学生代表动情地说。此次活动共资助符合救助条件困难学生25人，每人发放3000元，共计75000元。

“我一定会常怀感恩之心，永葆进取之心，努力学习，不断进步，以实际行动回报社会，继续传递这份温暖和爱。”近日，在伊滨区总工会“爱在伊滨，情满金秋”助学金发放仪式上，受捐助的大学生代表动情地说。此次活动共资助符合救助条件困难学生25人，每人发放3000元，共计75000元。

“金秋助学”活动是今年市总工会突出抓好的二十件惠民实事之一，是市总工会关注民生、关心教育、关爱学子的民心工程、爱心工程和品牌工程。为消除新冠肺炎疫情对我市职工生产生活带来的不利影响，解决困难职工子女上学难问题，市总工会下发通知，全力做好“金秋助学”民生帮扶解困工作，提升职工的获得感、幸福感。截至目前，市县两级工会已筹资720万元，排查出需资助困难职工子女2396人，已资助300余人。

洛宁县委统战部、洛宁县总工会和洛宁县工商联联合召开2020年“同心·金秋助学”活动动员会，号召各县直单位、企业、商会及社会各界爱心人士伸出援助之手，共筹集到来自85家县直单位、企业、乡镇机关工会的捐款150余万元。

各企事业单位工会、社会各界助学力量也踊跃参与“金秋助学”活动。近日，考上本科以上院校的困难职工子女陆续收到各企事业单位工会组织发放的助学金、慰问金，得以顺利入学。（记者 李冰 通讯员 孙雪芹）