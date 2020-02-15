今年流感疫苗为啥总约不上，晚一两个月再打还有作用吗？

“今年的流感疫苗为啥这么难预约？”“都说四价流感疫苗比三价的好，是真的吗？”“新上市的鼻喷流感疫苗保护效果是不是比针剂型流感疫苗好呀？”…………这几天来，向“洛小护”咨询流感疫苗的亲友和读者，真是太多了。带着大家的疑问，“洛小护”走进了市疾控中心，请免疫规划所所长田鹏跟大伙儿透露一些关于流感疫苗的独家消息。

健康无小事，关系你我他。为倡导健康生活方式，让大家了解更多健康理念和知识，本报与市卫健委、市疾控中心联合推出《健康洛阳全民享我的健康我做主》栏目，今天正式与大家见面，我是栏目主持人“洛小护”，“洛”是洛阳的洛，“护”是守护的护，守护洛阳人的健康，看咱“洛小护”！“洛小护”每期都将邀请咱洛阳健康界的“大腕”，与您聊一个接地气的健康主题，今天就先说说秋冬季节备受关注的流感疫苗吧。

“今年的流感疫苗为啥这么难预约？”

“都说四价流感疫苗比三价的好，是真的吗？”

“新上市的鼻喷流感疫苗保护效果是不是比针剂型流感疫苗好呀？”

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这几天来，向“洛小护”咨询流感疫苗的亲友和读者，真是太多了。带着大家的疑问，“洛小护”走进了市疾控中心，请免疫规划所所长田鹏跟大伙儿透露一些关于流感疫苗的独家消息。

流感疫苗总约不上？听市疾控中心专家解释疫苗为啥“迟到”

洛小护：田所长，最近不少市民和网友都反映打不上流感疫苗，是咋回事？

田鹏：目前我市流感疫苗的确出现短缺的情况，主要有两方面的原因，一方面是经历新冠肺炎疫情后，大家的防病意识大大增强，对于流感疫苗的需求明显增加；另一方面，从国家到各省的防控方案，都是要优先保证医护人员、中小学生、5岁以下婴幼儿、教师、60岁以上老人和患有慢性基础性疾病的人群接种。

洛小护：短缺的情况啥时候能缓解？

田鹏：今年我市各县(市)区疾控机构计划采购27.9万支流感疫苗(包括儿童和成人疫苗)，目前到货4万多支，仍远远满足不了需求，所以建议广大群众，不管是三价还是四价流感疫苗，只要能够接种，就尽早进行接种。目前我市各县(市)区疾控中心正在与疫苗企业积极协调，争取以最快速度拿到疫苗，届时会根据各接种门诊辖区人口数、接种门诊需求量等进行分配，具体哪个接种门诊有疫苗，建议大家就近咨询预防接种门诊或县(市)区疾控中心。

不管是三价还是四价的流感疫苗，尽快打更重要

洛小护：刚才您说不管是三价还是四价的流感疫苗，只要能打就尽早打，可很多人还是更想打四价的，觉得它的保护效果更好。

田鹏：不管是三价还是四价流感疫苗，只要是当年的流行病毒株，都具有预防流感作用，没有优先被推荐的。虽然四价流感疫苗比三价的多预防一个病毒类型，但与其等待，不如在流感高发季到来前尽快接种上疫苗。

洛小护：洛阳的流感高发季是几月？

田鹏：我市流感高发季多在每年的10月到次年3月。疫苗接种后，需要2周到4周后才会产生具有保护作用的抗体，在流感季来临前越早接种越好，所以从现在开始就是接种流感疫苗的最佳时机了。

洛小护：可现在流感疫苗很难打上呀，如果到11月、12月才接种流感疫苗，还有作用吗？

田鹏：对10月底前未接种的对象，在整个流行季，只要有机会，都建议接种流感疫苗。

鼻喷流感疫苗免疫途径更全，防护效果与针剂型流感疫苗差别不大

洛小护：很多人关注新上市的鼻喷流感疫苗，这种疫苗到底有啥不一样？

田鹏：鼻喷流感疫苗与大家熟知的针剂型流感疫苗，两者生产工艺不同，前者是减毒活疫苗，后者是灭活疫苗。除此之外，两者的免疫原理也不同，鼻喷流感疫苗是通过鼻腔产生黏膜免疫，进到体内后，能诱导产生体液免疫和细胞免疫，所以说，免疫途径更全。

洛小护：鼻喷流感疫苗防护效果更好一些吗？

田鹏：不能这么说。两者在防护效果上其实差别不大，没有哪种是优先被推荐的，但鼻喷流感疫苗只适合3岁至17岁人群接种，并且接种了鼻喷流感疫苗后，就不需要再接种针剂型流感疫苗了。

【关注“洛小护”·健康知多点】流感疫苗常见问题解答

洛小护：流感疫苗每年都要打吗？

田鹏：是的。一方面是因为流感病毒会变异，另一方面与接种流感疫苗后产生的抗体持续时长有关，一般能持续半年左右。

洛小护：孕妇能不能打流感疫苗？

田鹏：当然可以，而且孕妇属于流感疫苗优先接种人群。哺乳期妈妈也可以接种流感疫苗，不影响哺乳。

洛小护：有没有人不适合打流感疫苗？

田鹏：有的。比如对疫苗成分过敏者、急性发热性疾病患者、慢性病发作期的患者等。(记者 曾宇凌 通讯员 梁秀梅)