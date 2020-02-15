古装悬疑剧《风起洛阳》预计明年第四季度上线 改编自马伯庸小说

23日下午，爱奇艺首席内容官王晓晖、知名作家马伯庸一行来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，与我市历史领域专家开展学习交流活动。活动围绕爱奇艺有关“洛阳主题”的剧集、动漫、综艺作品展开。

23日下午，爱奇艺首席内容官王晓晖、知名作家马伯庸一行来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，与我市历史领域专家开展学习交流活动。活动围绕爱奇艺有关“洛阳主题”的剧集、动漫、综艺作品展开。

活动现场，爱奇艺有关负责人表示，预计明年第四季度，真实再现古都洛阳盛景，并在剧情中实景展现洛阳知名景区面貌的爱奇艺自制古装悬疑剧——《风起洛阳》将与广大观众见面。

《风起洛阳》改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》。这是继《古董局中局》《长安十二时辰》后，马伯庸又一部被影视化改编的作品。

目前，该剧剧组已进入横店筹备，剧中两大主场景“南市”与“不良井”已开始搭建。据爱奇艺有关负责人表示，《风起洛阳》将再现“神都洛阳、牡丹花城”的城市形象，剧中会植入天堂、明堂、龙门石窟、白马寺等景区，实景展现洛阳著名景区面貌，并通过字幕展示景区标签，增强观众对景区的认知，以剧带景，宣扬洛阳悠久的历史文化。

该剧共40集，主要讲述经过众人的努力，一场意图推翻武则天皇帝的阴谋被揭穿，洛阳城内又恢复了往日平静的故事。

与剧集《风起洛阳》同期上线的同名动漫《风起洛阳》将采用3D、唐风、热血、悬疑等题材。目前已完成分集剧本。

综艺节目《登场了！洛阳》以原创人文探索真人秀为题材，拟定明年8月开机。该节目聚焦华夏古都文化，用全新的人文综艺表达手法，以探寻千年秘密、重现历史为重点，为年轻人传递了解洛阳的新方式。该综艺节目以牡丹花、河图洛书、洛阳景区、洛阳美食等为主题，挖掘洛阳的文化魅力。（记者 马硕丹 通讯员 程素敏）