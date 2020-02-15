黄河生态气象新——全市生态保护工作推进会观摩侧记

秋高气爽，大河安澜，黄河生态气象新！昨日上午，市委书记李亚、市长刘宛康分别带队，深入部分县(市)区观摩督导黄河流域生态保护治理推进情况。

秋高气爽，大河安澜，黄河生态气象新！

昨日上午，市委书记李亚、市长刘宛康分别带队，深入部分县(市)区观摩督导黄河流域生态保护治理推进情况。

一条条在河渠两岸延伸的绿色廊道，一幅幅野鸭戏水的和谐画面，一个个热火朝天的生态修复场景，讲述着黄河流域生态保护治理的“洛阳故事”，彰显着河洛儿女牢记总书记嘱托、践行新发展理念的务实行动。

涧河市区段下游，一派繁忙景象。堤顶路建设、沿河坡面绿化等工作正在展开。李亚率第一组首站来到涧河入洛河口处观摩。这里的排污口封堵了，护坡绿植提升了，两侧棚户区正在改造，配上滨水乐道和小游园、城市书房，未来美景可期。李亚肯定了近期涧西区在推进涧河治理向上游延伸、下游拓展的成效，并要求西工区同步推进，提升标准、加快进度、补上欠账，让涧河两岸尽快形成水清路畅岸绿的景观。

驱车沿涧河西侧道路继续向北，长10多公里的堤岸正在全面提升。走到涧河华山桥段岸边，流水潺潺，水草丰茂，流水绿地交相辉映。“大伙儿对涧河治理示范段感受怎么样？还有哪些意见建议？”李亚与河边漫步的市民亲切交谈。“很满意！这段涧河治理最早、变化最大，生态好了许多，环境跟洛浦公园一样美，我们看在眼里、美在心中。”在场群众纷纷竖起大拇指，为市委、市政府大力推进河渠治理的成效点赞。

行走在孟津黄河“乐道”上，沿黄大堤绿色掩映，黄河之水浩荡东流，成为一条亮丽的沿黄风景线。今年，孟津加快黄河中下游分界线湿地公园建设，采取自然恢复与人工修复相结合的方法，将黄河南岸打造成为集生态保护、亲水休闲、科普宣教等多项功能于一体的湿地恢复示范区。驻足黄河岸边，邂逅成群野鸭，尽显生态之美的湿地公园令大家忍不住拿起手机拍照。听到在这里栖息的鸟类已增加至200余种的介绍，大家纷纷表示，鸟类的青睐，就是对绿水青山最大的褒奖。

昔日采石坡，今朝变“彩坡”。伊滨区万安山北坡牛沟矿区曾经千疮百孔，经过危岩清理、采坑回填、平台覆土、土壤改良、地埋管道、排水工程等系统治理，正在悄然“变身”，还新增了79亩耕地。李亚对此给予肯定。生态修复，仅仅是第一步。未来，当地还将利用矿坑发展生态游，真正为万安山重披绿装。“这可真是采坑变‘彩坡’！”伊滨的探索，让大家看到了新思路。

在伊水游园李楼段，莲叶田田、草木青青，乐道、栈道相连，景色格外宜人。原本直接入河的污水处理厂中水，在游园湿地绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质变好了，形成了人与自然和谐共生的湿地景观。刘宛康率第二组观摩时，沿着“乐道”畅行游园，对伊河李楼段治理给予肯定，鼓励当地着力打造林水一体、人水和谐的滨水生态空间，更加彰显生态惠民、生态利民、生态为民。在吉利黄河湿地生态修复项目，池塘水系勾连、大河风光秀美，水鸟翩飞、鱼翔浅底，也赢得了观摩组成员的一致好评。

一路走，一路看，一路议。全市黄河流域生态保护成效斐然、有目共睹。展望前行的路，大家信心倍增，表示一定牢记习近平总书记殷殷嘱托，把握黄河流域发展大势，立足洛阳副中心城市建设大局，大手笔推进“四河五渠”治理，更好彰显生态优势，加快实现高质量发展。（记者 李东慧 白云飞）