洛阳今天多云间阴天局部地区有小雨 气温17℃到24℃

今天多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，东北风2级到3级，气温17℃到24℃。

这两天，“秋天的第一杯奶茶”莫名其妙火了。

有人说，这是因为秋分过后，天气渐凉，手捧热乎乎的奶茶会感觉特别温暖。昨日，中国天气网还推出了全国秋日奶茶地图。今明两天，我省属于“气温舒适奶茶凉凉去冰”和“秋雨微凉奶茶常温即可”这两种类型。

估计很多人跟我一样，实在想不明白为什么会有这样的流行，不过可以肯定的是天气会越来越冷。中国气象频道气象分析师信欣说，未来10天，影响我国的冷空气会很频繁。今天就有一股冷空气率先影响新疆，之后东移，28日、29日会影响到华北、东北。今后，北方将成为冷空气的主场。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，我市云系较多。预计今天多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，东北风2级到3级，气温17℃到24℃。明天多云，局部地区有小雨或零星小雨，东北风2级到3级，气温16℃到26℃。

9月底到国庆假期，还会有冷空气影响我国。假期有出行计划的市民，可要提前关注天气情况，景区门票最好也提前预订。

疫情新常态下，预订门票渐成人们消费习惯。美团数据显示，近期，我市5A级景区提前1天以上预订的占比为51.2%；国庆假期门票难订榜单排名前三的景区为龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳黄河小浪底水利枢纽风景区。如果国庆假期有出行计划，建议您确定游玩景点后，提前3天至4天预订门票。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）