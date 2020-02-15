外地记者眼中的洛阳是啥样？听听她们怎么说……

今日，寻找“最美中原名片”(第五季)走进洛阳集中采访活动进入最后一天。记者团走进市规划馆，参观了洛阳城市总体规划沙盘模型、数字沙盘，并到5D影院进行体验。满满的科技感和现代感让记者团成员感受到了别样的洛阳魅力。

今日，寻找“最美中原名片”(第五季)走进洛阳集中采访活动进入最后一天。记者团走进市规划馆，参观了洛阳城市总体规划沙盘模型、数字沙盘，并到5D影院进行体验。满满的科技感和现代感让记者团成员感受到了别样的洛阳魅力。

山东聊城广播电视台记者明霞为洛阳的城市书房和乐道点赞。

“洛阳是十三朝古都，但是现代气息也很浓厚。城市书房和乐道是洛阳城市品位的体现，也让城市更有灵气。”明霞说，她采访洛阳市民时发现，他们眼中是满满的幸福感、满足感，因为城市书房和乐道满足了他们的精神需求。

郑州电视台记者陈培杰第一次来洛阳，几天下来，她有很多难忘的记忆。

“我印象最深刻的是应天门。”陈培杰说，洛阳让她感受到了深厚的文化底蕴，尤其是近距离接触应天门，她真切地了解到博大精深、绚烂多彩隋唐盛世文化。

在二里头夏都遗址博物馆，陈培杰徜徉在文物、遗迹之间，认真了解那段历史文化：“名不虚传，不虚此行，通过参观了解到先民的生活状态。也明白了今天的美好生活是怎么一步步实现的。”

陈培杰主要做新媒体工作，在这次活动中，每到一处她都与同事进行直播，把自己的见闻实时分享给广大网友：“洛阳是一个非常值得来的好地方。”

此行，山西广播电视台科教频道记者白雪莹非常注意细节，城市书房也给她留下了深刻印象。

“190座城市书房。”谈及对洛阳最深刻的印象，白雪莹脱口而出洛阳全市城市书房数量。在她看来，城市书房就是洛阳厚重底蕴的体现，也是洛阳人对自身历史文化的自信和尊重。此前，她还和同事到兴洛湖城市书房拍摄环境，采访市民。另外，她坦言，洛阳随处可见的“牡丹花都”标志体现了这座城市的细腻，这种细节非常利于洛阳的城市品牌宣传。

“洛阳是现代和历史交融的城市。”白雪莹表示，在洛期间她最大的感受是“过去、现在、未来交织在一起，却非常和谐”。

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寻找“最美中原名片”(第五季)活动由河南省委宣传部、河南省广播电视协会、河南广播电视台主办，旨在深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好“黄河故事”，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。

寻找“最美中原名片”(第五季)走进洛阳集中采访活动以“古今辉映读黄河诗与远方看洛阳”为主题。三天里，记者团先后走进隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆等文化场馆，深入了解作为黄河流域重要城市、中原城市群副中心城市的洛阳，在保护传承弘扬黄河文化、推进文化繁荣兴盛、加强文物保护利用和文化遗产保护传承等方面作出的贡献。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)