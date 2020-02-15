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91岁老院士为洛阳农民“隔空授课”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-24 18:30

　　“樱桃是果品里最早成熟的”“在栽培过程中要根据它的生物特性，制定系统标准的技术流程，这对樱桃的增产很重要……”

　　23日上午，中国樱桃高质量发展论坛在新安县开幕。中国工程院院士、山东农业大学教授束怀瑞通过视频为参加论坛的企业代表、洛阳樱桃种植户“授课”。

　　“束院士都91岁了？”“是啊，不过看起来精神很好啊，课讲得也不赖。”“嗯，他说的‘要注意樱桃速成选配，几个品种要同时栽，增加市场效益’很有道理。”……大屏幕前，樱桃种植户张金练举着手机全程录像，还不时和旁边的人低声交流。

　　张金练是洛阳市新安县五头镇王府庄村人，目前种了500多亩樱桃，是当地有名的“樱桃王”。

　　这些年，樱桃产业已成为新安县特色农业金字招牌，全县7.5万亩樱桃成了群众的脱贫致富果。2015年，张金练回乡承包土地种樱桃，成立了洛阳市易发农业开发有限公司，带动当地村民就业。这让70多人成了家门口的上班族，日子因此越过越红火。

　　“系统地搞好栽培技术，进行标准化栽培是樱桃种植的重点，要加强技术交流，这样才能促进生产，真正受到农民欢迎，实现好的效益……”

　　束院士讲到与樱桃栽培技术有关的知识点时，张金练眼前一亮。

　　原来，这些年樱桃种植规模虽然上去了，苗木质量问题却成了困扰。2017年，张金练跑遍了我国北方的樱桃主产区，引进了一批原产德国的“吉塞拉”砧木脱毒矮化大樱苗，并建起了组培实验室和育苗基地，“主攻”樱桃苗木培育核心技术。经过分化、培养，层层遴选淘汰，6000多株接种形成的砧木母苗最终繁育成数十万株。再经过组培技术培育，这些砧木嫁接到果树上效果明显：三年即挂果，五年进入丰果期，见效周期短，抗病毒能力强，成活率极高。

　　尽管取得了不小的突破，但技术问题仍然是张金练眼下最关注的。按照张金练的新计划，他要带领自己的团队加快技术攻关，研究和培育更适合本土的优质种苗，力争做河南省最大的吉塞拉大樱桃苗木繁育基地！

　　“束院士讲了短短几分钟，我起码受益两年！”听完课，张金练兴奋地跟同伴说。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 高月）
[ 责任编辑：崔利利]
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