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洛阳人注意！这个号码的来电一定要接听
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-24 17:45

　　近日，国家反诈中心提醒公众：96110来电一定要接听，只有真警察才会通过96110来电。

　　昨日，记者从市反诈中心了解到，96110是全国统一的预警劝阻咨询电话，目前有三大功能：一是劝阻，如果接到96110，说明您或家人正在遭遇电信诈骗或属于易受骗高危人群；二是咨询；三是举报。

　　今年4月底，洛阳市在全省范围内较早开通了96110专线，市反诈中心民警24小时值班，根据公安部推送的预警信息，使用该号码对群众进行电信诈骗预警劝阻。

　　“每天值班民警要拨出几百个电话，最多的时候一天要播出上千个。”市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队副大队长杜鹏说，在96110开通前，民警接到预警信息后，会用办公电话或个人手机联系受骗群众，但一些人看是陌生来电，或者拒接或者挂断，即便接听也常质疑民警身份，甚至把这些电话号码标注为“诈骗电话”。

　　从96110开通以来的运行情况来看，上述情况得到改善，但仍存在一些问题，主要是开通时间不长，知晓度有待进一步提高。

　　市反诈中心提醒，市民看到96110来电一定要接听，耐心听取民警劝阻，这说明您或家人已经遭遇或者正在遭遇电信诈骗，即便没有，也属于易受骗高危人群。需要注意的是，96110的主要功能是预警劝阻，不直接受理群众报警，如果您遇到电信诈骗，请拨打110报警，市110联动指挥中心设有反诈专席，可及时对涉案银行账户进行紧急止付，最大程度减少群众损失。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 孙育豪 )
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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