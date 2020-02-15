中行洛阳分行组织开展安全保卫知识培训活动

9月22日下午，为保障银行资金财产安全运营及员工和客户人身安全，促进业务健康有序发展，中行洛阳分行吉利支行开展了“网点安全管理及突发事件处置”安全保卫知识培训活动，该行全体员工参加。

9月22日下午，为保障银行资金财产安全运营及员工和客户人身安全，促进业务健康有序发展，中行洛阳分行吉利支行开展了“网点安全管理及突发事件处置”安全保卫知识培训活动，该行全体员工参加。

当晚，市分行培训讲师围绕营业场所安全制度、安全操作流程、安全教育与检查、消防器材与防护面罩操作使用、火灾应急处置与疏散逃生技能等方面进行培训。授课期间还穿插案例进行了宣讲和剖析，对网点防护门管理、自助银行加钞安全、轮值值班制度等进行了学习和强调。

据悉，中行洛阳分行在抓业务发展的同时，不忘安全防范，近期已分批对全辖各单位开展了安全保卫知识培训。通过安保培训、安全检查，使支行员工和保安员、消防员队伍进一步熟悉了网点安保工作的相关要求。让每位员工严格制度落实，熟知网点消防、安防管理内容，全面提升网点的安全防范水平，推动各项业务稳健发展。(郭列军)