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洛阳市纪委发布廉洁过节“禁令”：十条“高压线” 条条都带“电”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-24 09:25

　　洛阳市纪委今日印发《关于持之以恒正风肃纪确保中秋、国庆廉洁过节的通知》(下称《通知》)，明确“十个严禁”，要求全市纪检监察机关在节日期间从严开展监督检查，确保党员干部廉洁过节。

　　“十个严禁”——

　　●严禁滥发津贴、补贴和奖金；

　　●严禁违规公款吃喝、公款旅游，接受、提供可能影响公正执行公务的宴请；

　　●严禁用公款为回乡探亲、参观旅游的党员干部安排旅游、餐饮住宿等活动；

　　●严禁公务接待中大吃大喝、超标准接待；

　　●严禁违规操办婚丧喜庆事宜，大操大办、铺张浪费，借机敛财；

　　●严禁个人餐饮消费讲排场、摆阔气、搞攀比等餐饮浪费行为；

　　●严禁以过节慰问等名义向上级机关和领导干部赠送月饼等节礼；

　　●严禁公务人员在工作日午间饮酒和在节假日值班期间饮酒；

　　●严禁违规公款购买、违规收送珍稀药材、珠宝玉石、名瓷名画等名贵特产；

　　●严禁违规收受礼品、礼金、消费卡和各种有价证券、商业预付卡等。

　　《通知》强调，全市各级纪检监察机关要协助督促各级党委(党组)把落实中央八项规定及其实施细则精神作为政治任务，切实履行全面从严治党主体责任，强化对党员干部的监督管理，从严抓好“十个严禁”。

　　洛阳市纪委有关负责人表示，纪检监察机关将紧盯“四风”问题新动向、新变化，关注不吃公款吃老板、私车公养、借机绕道旅游等隐形变异问题；紧盯超标准接待、婚丧嫁娶大操大办、个人餐饮挥霍浪费等餐饮浪费行为；紧盯节日期间落实扶贫惠民政策、工作部署等方面的形式主义、官僚主义问题。同时，加强同公安、财政、审计、市场监管等部门的沟通协调，应用税务票据系统、公安监控系统等大数据，确保监督检查取得实效。届时，将采取随机察访、现场查看、突击检查、个别访谈等方式，积极开展监督检查，对履行“两个责任”不力、导致“四风”问题突出的将坚持“一案双查”，既追究当事人的直接责任，又追究党委(党组)的主体责任和纪委(纪检组)的监督责任。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 薛浩平 时永坡）
[ 责任编辑：席倩倩]
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