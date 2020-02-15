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洛阳钼业上半年生产经营业绩喜人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-24 08:53

　　今年上半年，面对疫情冲击、严峻的市场挑战以及矿石品位下降带来的各种不利影响，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)坚持疫情防控和生产运营两不误，通过抓项目、强创新、夯基础，生产经营取得喜人业绩。

　　近日，记者从洛阳钼业公布的公司半年年报中获悉，2020年上半年，该公司实现营业收入467.44亿元，同比增长368.44%；实现归属于母公司净利润10.08亿元，同比增长24.73%；经营性净现金流为42.51亿元，同比增长90.66%。

　　今年上半年，洛阳钼业克服新冠肺炎疫情影响，各板块生产运营稳定，各品种产量符合预期。其中，中国业务钼、钨产量分别为7070吨和4664吨，刚果(金)铜、钴产量分别为90972吨和6543吨，巴西铌、磷产量分别为4980吨和55.02万吨，澳大利亚NPM(80%权益)铜、金产量分别为13933吨和10889盎司。

　　面对严峻的市场挑战，洛阳钼业持续推进各板块降本增效，矿业各单元生产运营成本实现同口径同比削减超过10亿元人民币。其中，刚果(金)铜钴板块生产现金成本同口径同比下降超过1亿美元，采矿单位现金成本同比下降40.6%，冶炼环节现金成本同比下降超过6000万美元；巴西铌选矿回收率稳步提升，该板块实现总现金成本下降超过2000万美元；国内钼钨板块通过优化采购和技术革新，实现生产运营现金成本下降超过6000万元人民币。（记者 赵志伟 通讯员 张玉洁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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