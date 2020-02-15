商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰：加快自贸区建设 为洛阳高质量发展提供支撑

对于洛阳，对于自贸区洛阳片区，商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长、研究员崔卫杰再熟悉不过了。他几乎每年都要来洛阳，见证了自贸区洛阳片区挂牌成立3年多来的飞速发展，也对洛阳近几年的变化感触颇深。

对于洛阳，对于自贸区洛阳片区，商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长、研究员崔卫杰再熟悉不过了。他几乎每年都要来洛阳，见证了自贸区洛阳片区挂牌成立3年多来的飞速发展，也对洛阳近几年的变化感触颇深。

“自贸区建设对洛阳营商环境、产业发展起到了实实在在的推动作用，这几年洛阳城市面貌日新月异，政府效率持续提升，每年来我都有不同的感受。”崔卫杰说。

作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的特邀嘉宾，崔卫杰参加了10日举行的洛阳市招才引智招商引资项目推介洽谈会，并见证了一批项目签约落户洛阳。

崔卫杰表示，此次盛会让他看到了洛阳城市的吸引力，这次招商引资签约项目亮点很多。洛阳引进了一批先进制造业项目，涉及新能源汽车、航空航天等领域，将有助于发挥洛阳传统老工业基地优势，推动传统产业转型升级；签约了一批科技创新项目，例如人工智能、科技服务类，将促进服务业、数据信息等产业的转型升级；签约了一批服务平台项目，对于未来洛阳外贸高质量发展将起到很好的推动作用。

崔卫杰先后主持了多项国家重大课题研究，在自由贸易(试验)区、服务业扩大开放、双边国际合作产业园、“一带一路”国家经贸合作示范区等方面颇有研究。对于自贸区洛阳片区的发展，崔卫杰建议，当前自贸区洛阳片区的定位已经非常明确，下一步要在深化改革、扩大开放等方面进行大胆的探索试验，尤其在产业布局、发展模式上敢于创新，为洛阳高质量发展和河南自贸区建设提供有力支撑。（记者 李迎博 通讯员 金婷婷）