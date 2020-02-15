洛阳市政协召开主席会议

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十次主席会议，学习习近平总书记重要讲话精神，对市政协围绕编制市“十四五”规划资政建言作出部署。

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十次主席会议，学习习近平总书记重要讲话精神，对市政协围绕编制市“十四五”规划资政建言作出部署。

会议强调，市政协要把建言“十四五”规划编制作为第四季度围绕大局履职尽责的重头戏，紧密结合洛阳实际，组织政协委员、专家学者和民主党派代表，深入调查研究，广泛听取意见，分析研讨有关问题，鼓励引导社会各界积极建言献策，齐心协力把“十四五”规划编制好。建言“十四五”规划编制，要以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，进一步审视传统优势，梳理资源区位优势，挖掘后发优势，厚植战略叠加优势，助力我市在更高坐标系中制定发展战略，提升规划编制层次水平；要注重承接好国家战略，落实好洛阳发展新定位，延续好自“十三五”以来的正确思路举措，强化与副中心城市建设、洛阳都市圈发展规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划的衔接，符合中央精神、切合洛阳实际、顺应人民期待。

会议审议通过了《关于推进全市政协系统“有事好商量”协商议事平台建设工作的实施方案》，研究筹备全市政协“有事好商量”协商议事平台建设动员部署会有关事宜；审议了有关调研报告；听取了政协洛阳市十三届十三次常委会议筹备情况汇报，协商确定会议时间及建议议程，会议将于9月29日召开。

会议还研究了其他事项。（记者 李三旺 通讯员 冯波）