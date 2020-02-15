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中国樱桃高质量发展论坛在新安县举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-24 08:39

　　23日，中国樱桃高质量发展论坛在新安县开幕。

　　本次活动由中国果品流通协会、洛阳市农业农村局、新安县人民政府主办，为期两天，旨在挖掘樱桃文化内涵、讲好樱桃故事，聚焦早熟樱桃优势产业，推动现代樱桃产业与文化旅游产业融合发展，助力沟域经济、脱贫攻坚、乡村振兴。

　　近年，新安县把樱桃产业作为全县特色农业的第一主导品牌，坚持“政府+企业+村集体+合作社+农户”的发展模式，汇聚政策、资金、科技、人才、渠道资源，形成育苗、种植、销售同步发力的成熟樱桃产业，在国内具有较强的影响力。截至目前，该县樱桃种植面积已达7.5万亩，盛果期面积达4.5万亩，形成了多个以樱桃为主体的沟域经济带，樱桃也成为当地群众脱贫致富奔小康的“幸福果”。新安县现存樱桃古树1万余棵，是全国现存最大的古樱桃群落。新安传统樱桃种植系统被确定为第四批中国重要农业文化遗产。新安樱桃是农业农村部认定的地理标志农产品。

　　论坛上，国内樱桃产业领域的著名专家学者与企业负责人、种植户济济一堂，分析我国早熟樱桃最新产业动态，把脉产业痛点，共商破解产业发展难题之策。中国果品流通协会特聘专家、中国果品流通协会樱桃分会名誉理事长杨杰表示，新安樱桃种植历史悠久、果实品质高，希望以此次论坛为契机加深合作，进一步做大做强新安樱桃产业，进而带动洛阳樱桃产业更加兴盛。

　　该县还与中国果品流通协会樱桃分会达成战略合作协议：充分利用各自资源进行优势互补，以早熟樱桃产业高质量发展示范建设为载体，依托“樱桃谷小镇”建设，加大人才培训力度，推动樱桃产业转型升级，推进产业全面振兴，带动地方经济全面发展，打造可复制、可借鉴的产业高质量发展示范样板。（记者 赵硕 通讯员 郭建立 高月）
[ 责任编辑：席倩倩]
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