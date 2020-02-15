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洛阳市处非办提醒：警惕“伪众筹”陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-24 08:40

　　近期，一些以众筹为名进行非法集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，市处非办提醒市民认真鉴别，谨防上当受骗。

　　案例

　　王某在安徽省马鞍山市经营某汽车销售公司。为筹集资金，王某依托该公司所建立的某网络众筹平台，虚构筹集资金用于二手车交易的事实，对外发布二手车交易众筹项目，向社会不特定公众非法吸收资金。王某向投资人承诺，投资人参与众筹项目后，每年可以获得12%以上的收益。

　　然而在该平台运营的几个月里，王某将筹集的资金主要用于支付先期投资者利息及个人挥霍，仅有一少部分资金用于二手车交易。截至案发，该平台共计吸收投资者资金1700余万元。法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑13年，并处罚金30万元。

　　解析

　　法院审理认为，王某打着众筹旗号，以高额利息为诱饵，向社会公众募集资金，并以非法占有为目的，任意处置集资款，诈骗的主观故意明显，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

　　市处非办工作人员表示，近年，随着众筹模式的兴起，由一些投资人共同投资进行项目运作的模式日益增多，其中也有成功的案例。不过，目前法律对其规定并不完善，尚存在监管漏洞，一旦项目失败或发起人失联，投资人就将承担资金损失的风险。

　　此类非法集资活动主要有以下特点：一是利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。此外，参与者发展他人加入，还可获得额外收益。二是发展迅速。不法分子往往依托互联网，通过网站、微信等方式公开宣传，传播速度较快。

　　提醒

　　市处非办提醒，投资者一定要理性判断，增强防范意识，不要被高收益承诺所迷惑，做到不盲目投资、不跟风投资，以免上当受骗。(记者 戚帅华)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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