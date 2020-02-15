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洛阳在2019年度全省营商环境评价中排名第二 多项指标较上年实现较大提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-24 08:32

　　22日，记者从市发改委获悉，2019年度河南省营商环境评价结果近日发布，我市营商环境总体得分为82.3分，排名全省第二，其中多项指标较上年实现较大提升。

　　省营商环境评价组组长黄金川介绍，此次评价由中国政法大学等多家权威机构联合成立第三方评价项目组，整套评价指标体系既吸纳了世界银行基于“企业全生命周期流程”，从“办事效率”和“监管质量”两个角度开展评价的逻辑，又结合我省实际丰富完善部分指标，切实增强了评价的公平性和科学性。

　　在总体得分上，我市2019年度营商环境总体得分为82.3分，较2018年度提高10.31分。其中，我市基于世界银行营商环境评价10项指标得分为81.85分，较上年提高11.68分。

　　从全省排名看，我市1个指标(保护中小投资者)位居全省第一，6个指标(获得电力、获得用水、不动产登记、政府采购、招标投标、包容普惠创新)位居全省第二，13个指标位居第一方阵，17个指标超过全省平均值。其中，不动产登记、开办企业、办理破产3个指标位次提升明显，分别前进了11位、9位、9位。

　　在基于世界银行营商环境评价10项指标中，我市在开办企业和获得电力方面表现突出，在世行指标前沿值为百分满分制的前提下分别达到了98分、96.3分；在前沿值为96.2分的不动产登记指标方面，我市也取得了91分的好成绩，标志着我市在上述领域已经达到或接近国内前沿水平。

　　近年，我市上下坚持把优化营商环境作为高质量发展的“命门之穴”，持续完善顶层设计，扎实开展提优补短创新工作，目前政务服务网上可办率达到96.6%，“最多跑一次”事项覆盖率达到99.3%，“一窗分类受理”率达到88.6%，2019年以来累计为企业减负90.2亿元，惠企效果不断显现。

　　今年以来，作为认真落实“六稳”“六保”工作要求的“关键一招”，我市还以“联企入企惠企助企”为主要载体，有效保障市场主体的稳定经营和健康发展，为副中心城市建设、经济高质量发展提供了源源不断的新动能。

　　聚焦企业和群众的“最痛之点”“最盼之处”，下一步我市还将“跳出河南看洛阳”，以全国营商环境评价为契机，继续打造国际化、法治化、市场化、便利化的一流营商环境，力争到2025年，全面实现政务服务“一张网”支撑、“一平台”管理，全市信用体系建设水平位居中西部地区前列，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。（记者 陈曦 通讯员 刘伟侠）
[ 责任编辑：席倩倩]
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