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明年中考体育分值要提高？洛阳市教育局回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-24 08:30

　　9月21日，国家体育总局和教育部联合印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》(简称《意见》)，要求各地将体育科目纳入初中、高中学业水平考试范围，纳入中考计分科目，科学确定并逐步提高分值，启动体育素养在高校招生中的使用研究。

　　“明年中考考不考体育？体育分值要提高吗？考试科目会不会变？”“体育要纳入高考范围了吗？”看到《意见》后，我市不少家长提出疑问。

　　为此，记者咨询了市教育局相关负责人。对方表示，今年，由于新冠肺炎疫情，洛阳及各地中考体育取消。按照之前的情况，洛阳中考的各科分值是这样的：语文、数学、英语(含听力)均为120分，物理70分、化学50分、道德与法治70分、历史50分，体育70分，理化生实验操作30分、信息技术15分，总分715分。从现在来看，明年中考体育将照常进行，但也要看疫情防控的具体情况。目前，市教育局已经收到相关文件，并根据文件精神展开调研，如有变化将第一时间通过媒体公布。

　　除此之外，《意见》还要求各校面向全体学生开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、磨炼意志；鼓励建设高水平运动队的高校全面建立足球、篮球、排球等集体球类项目队伍，鼓励中学建立足球、篮球、排球学校代表队；支持大中小学校成立青少年体育俱乐部，制定体育教师在课外辅导和组织竞赛活动中的课时和工作量计算等补贴措施。(记者 焦琳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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